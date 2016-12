Come fare un massaggio erotico per accendere i sensi

Per fare un massaggio a regola d'arte è importante essere in grado di muoversi in libertà e imparare a essere realmente presenti in ciò che si sta facendo. Concentrati. Chiudere gli occhi all'inizio può aiutare, perché aiuta a immergersi nelle sensazioni create dal contatto di pelle. Solletica i sensi del tuo lui con dieci ispirazioni per un massaggio al top.

1 SENSIBILITÀ – La pelle è confine e protezione: attraverso l'epidermide passano messaggi importanti. Basta una carezza leggera per determinare una reazione, prova a sperimentare pressioni diverse su di te, scoprirai l'estrema sensibilità che è presente in ognuno di noi.



2 IMPARA A SENTIRE – L'arte del massaggio non è solo questione di tecnica: l'apprendimento avviene a livelli diversi, sempre più profondi, ma la vera questione è iniziare a sentire. Impara a leggere il corpo dell'altro attraverso i suoi muscoli e i blocchi.



3 CONCENTRATI – Chiudere gli occhi può aiutare, soprattutto all'inizio. Concentrati su ciò che avvertono le tue dita, avverti i punti di tensione e lasciati guidare dalle sue reazioni. Quando lui si rilassa è il messaggio che stai procedendo nella giusta direzione.



4 PREPARATI – Luci soft e un ambiente comodo aiutano la fase di rilassamento. Accendi le candele e un incenso. Abbassa la luce. Aggiungi una musica speciale: secondo gli studi le nostre canzoni preferite influiscono sulla percezione del dolore e favoriscono la capacità di lasciarsi andare.



5 OLIO AL TOP – Prepara un olio dalla fragranza speciale aggiungendo alcune gocce di olio essenziale in un olio vettore di buona qualità (per esempio, olio di canapa, cocco o lino). Incenso, Neroli e rosa favoriscono l'effetto relax e stimolano il piacere.



6 PRESSIONI DIVERSE – Alternare pressioni differenti stimola la circolazione, aiuta l'elasticità della pelle e permette di dare sollievo alle tensioni. Punta sulla zona delle spalle, spesso doloranti, schiena e bacino.



7 PUNTO NEVRALGICO – La testa costituisce un punto di grande importanza, non dimenticarla. Dedica attenzione al collo, sfiora con la punta delle dita il centro della fronte e affonda le mani, con delicatezza, fra i capelli tirandoli dolcemente per le punte. Effetto brivido.



8 COMODITÀ – La posizione è fondamentale. Per evitare di sprofondare nel materasso, puoi preparare un tappeto morbido e tanti cuscini dove far sdraiare il tuo lui. Siediti a cavalcioni, oppure di lato, in modo da muoverti sempre in modo agile.



9 CONTATTO DI PELLE – Stai per cambiare posizione? Non perdere il contatto. Attraverso la pelle scambiamo un messaggio profondo, trasmettiamo calore, feeling: chiedi alla persona che è con te di chiudere gli occhi. Sentirsi vicini senza parlare è un dono prezioso che facciamo a noi stessi e all'altro.



10 LASCIATI ANDARE – Concentrati su ciò che stai per fare. Regalare al tuo lui un massaggio capace di scaldare i sensi è soprattutto questione di presenza. Senti le tue mani una contro l'altra e ascolta il tuo cuore, metti intenzione. Sii presente.