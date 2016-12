Come dimenticare una storia sbagliata in dieci step

1 PIANGI – A prescindere da quanto sia durata, una storia d'amore che si chiude è un lutto da elaborare. Voltare pagina non è possibile se non ci diamo il tempo sufficiente per stare nel dolore: piangi, urla, picchia un cuscino. Terapia consigliata: sfogati in libertà da tre giorni a una settimana, un passaggio necessario per buttare fuori tutte le emozioni pesanti.



2 CONDIVIDI – Parlare dell'ex? Sì, ma non a tutti: le persone giuste sono quelle capaci di ascoltare con obiettività e rispondere… anche cose spiacevoli! Sii pronta a sentirti dire anche ciò che non vorresti, ti aiuterà a capire.



3 ASSUMITI LA RESPONSABILITÀ – Una relazione si fa in due: questo non significa colpevolizzarsi, ma al contrario diventare una persona più libera grazie alla propria consapevolezza. Prenditi la responsabilità di vedere la situazione con chiarezza. Guarda con onestà ciò che non ha funzionato, ti servirà per andare verso rapporti e persone diverse.



4 DA ADESSO NO! – Quali errori avete commesso? Ricorda che non si sbaglia mai da soli: involontariamente possiamo appoggiare un comportamento dell'altro (o nostro!) che alla fine non risulta utile e benefico per la coppia, ecco perché è importante analizzare con lucidità il rapporto: talvolta può risultare strategico l'aiuto di uno specialista. Scrivi una lista con tutte le cose che non ti va più di sopportare e ciò che non vuoi più da un rapporto.



5 MUOVITI – Fare attività fisica smuove il corpo… e la mente! Oltre a influire sulla produzione delle endorfine, ti aiuta a combattere i momenti di depressione e ritrovare il buon umore. Inoltre, ti permetterà di fare nuovi incontri e prenderti cura di te: tutto a vantaggio dell'autostima!



6 IMPARA – Usa la tua lucidità per capire e abbi l'umiltà necessaria per imparare una lezione utile per il futuro. Ogni storia d'amore fa emergere lati di noi e bisogni nascosti. Come immagini l'uomo della tua vita? Sognare a occhi aperti aiuta a fare chiarezza fra i pensieri e ti farà capire che cosa cerchi davvero dall'amore.



7 COCCOLATI – Un ciclo di massaggi, la giornata alle terme insieme alle amiche, un corso di formazione che desideri da tanto: sei di nuovo single, sfrutta il tempo libero per puntare su te stessa. Stare bene con il tuo corpo e nutrire la mente con nuovi stimoli ti daranno la carica.



8 ELIMINA! – Adesso sei pronta: cosa ne dici di eliminare la presenza dell'ex definitivamente? Gli oggetti di casa devono darci positività e non vale la pena che siano legati a emozioni pesanti del passato. Fai pulizia, in casa… e sui social! Elimina da Facebook le foto insieme. Il fuoco del camino, che distrugge e rigenera, sarà un rito di purificazione per messaggi e foto. Se al momento non ce la fai a buttare tutto affidali a un'amica cara.



9 RESPIRA – Guarda le tue paure. Spesso abbiamo terribilmente paura di restare soli e attribuiamo alla fine di una storia un senso di tristezza e fallimento. Sperimenta nuovi passatempi o uno sport. Sfrutta una serata libera per coccolarti con un libro o film. Cucina cose buone anche se sei sola e inizierai a goderti il lato più bello della solitudine: saper stare in compagnia di se stessi è un dono.



10 ACCETTA – Se vi siete lasciati c'è un motivo: che la decisione sia arrivata da te o dall'altro, accetta la realtà. Impara la lezione, leccati le ferite e… lascia andare. Restare ancorata al passato ti fa andare a fondo. Liberati delle zavorre e dei pesi, nuota libera e vitale verso un futuro ancora da immaginare.