Come affrontare il ritorno dalle ferie con lui

PRIMA VACANZA – Se siete partiti insieme per la prima volta, hai avuto la possibilità di sperimentare cosa significa vivere sotto lo stesso tetto e capire meglio le sue abitudini. Tieni conto che la vita in vacanza può essere molto diversa dalla quotidianità e lo stesso vale per l'umore. In generale, come ti sei sentita? Osserva le tue emozioni profonde e se qualcosa non è andato per il verso giusto non nasconderlo a te stessa.



SCAPPA! – Attenzione a non sottovalutare i segnali di insofferenza, le abitudini e i gusti completamente diversi o la tendenza a fare il piacione con le altre donne. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, usalo bene. Certi periodi possono essere più complicati di altri, ma quando ogni cosa si trasforma in una discussione siamo di fronte a un problema. Affronta la situazione: rimandare la felicità non è utile e rischia di trascinarti in una sofferenza logorante.



IL RITORNO ALLA ROUTINE – La vera sfida è vivere nella routine come in vacanza: non sempre è facile, bisogna ammetterlo. Il lavoro e gli impegni quotidiani spesso assorbono tutte le energie, tuttavia trovare tempo per stare insieme è una conquista in grado di cambiare la vita a partire dalla felicità delle piccole cose. Straordinari e orari impossibili sul lavoro? Attenzione, spesso l'incapacità a dire no fa sì che il tuo contributo venga dato per scontato.



ACCENDI IL DESIDERIO – Oli essenziali profumati e un olio vegetale da massaggiare sulla pelle con voluttuosità e lentezza, ecco come concludere una giornata faticosa. Sciogliere le tensioni aiuta a rilassarsi e migliora la vita sessuale. Per ritrovare il desiderio abbiamo bisogno di staccare con la mente, abbandonare i pensieri pesanti e ascoltare il corpo. Entrate nella doccia insieme, accenderà la passione contribuendo a creare complicità.



COME IN VACANZA – Sfrutta le belle giornate autunnali per una fuga nella natura. Dormire sotto le stelle e riscoprire il brivido della tenda, oppure vagabondare senza meta è un modo per stare insieme. Vivi il tempo libero come occasione di scoperta, curiosità, magia. Durante la settimana invitalo a cena fuori, anche solo per un panino: uscite a piedi e giocate a scovare posti nuovi, vi sentirete ancora in vacanza.