Cinque idee per accendere la coppia senza soccombere allo stress natalizio

07:00 - Il Natale può mettere a dura prova anche l'equilibrio della coppia più assodata. Come sopravvivere alle feste senza perdere il sorriso? Dicembre è un mese ad alto rischio per le coppie, perché numerosi legami si sfaldano sotto il peso degli impegni e lo stress delle famiglie.

Le feste rappresentano un momento di felicità assoluta durante l'infanzia. Nell'età adulta invece il Natale diventa più che altro sinonimo di organizzazione, corse ai regali, cene interminabili con i parenti. Per una coppia è il momento più hot dell'anno, in cui davvero si conoscono i retroscena (talvolta non molto allettanti) del partner, si sperimenta la vicinanza con le rispettive famiglie e... si cerca di mantenere la calma.



1 Ritagliate serate esclusivamente per voi due. Le feste rappresentano anche il tempo libero: impara a godere di questi momenti per inventare qualcosa da fare insieme al partner. Non importa cosa, né dove. L'essenziale è essere insieme, prendersi un pomeriggio per passeggiare o andare in auto senza una meta. Cosa ne dici di una gita fuori porta in un posto vicino? Anche stare senza far niente sul divano, in completo relax, può essere un modo per assaporare la presenza uno dell'altro e riposarsi, percepire la reciproca vicinanza, vedere un film abbracciati.



2 Evita di dar ragione a priori alla tua famiglia d'origine. Su questo punto si potrebbe essere tutti d'accordo in apparenza, tuttavia esso nasconde una propensione abbastanza frequente: noi conosciamo la nostra famiglia da una vita intera, dunque diventa molto facile riconoscere (e giustificare!) punti di vista, modi di fare, consuetudini che per il partner potrebbero suonare del tutto incomprensibili. Prova a guardare la stessa scena attraverso una prospettiva differente: scoprirai che chi ha scelto di vivere al tuo fianco ha scelto te, ma non la tua famiglia (o almeno, non del tutto). Questo non significa che si debba trascorrere il Natale divisi su due schieramenti opposti, ma pensa al fatto che l'altro non è per forza di cose obbligato a accettare una certa tradizione familiare o quel che essa rappresenta: questo ti darà modo di vivere le cose con più flessibilità.



3 Cosa desidera l'altro? È una questione molto semplice, eppure spesso si fa di tutto pur di ignorare i bisogni e i desideri di chi ci sta accanto. Presta attenzione alle necessità del partner. Evita di cedere alle lusinghe del muso lungo, perché non ti permetteranno di raggiungere più velocemente una soluzione dei problemi. Se avverti un'incomprensione all'orizzonte cerca di dipanare la matassa prima che si trasformi in una tempesta. Chiedere all'altro “Come stai?” è il miglior modo per creare una connessione e far percepire al partner che abbiamo voglia di comprenderlo, sostenerlo, ascoltare ciò che pensa.



4 La capacità di delegare generalmente segna il successo di una buona intensa di coppia. Oggi il tempo libero è sempre più schiacciato dal lavoro e gli impegni, dunque avere un aiuto può essere utile per non dire indispensabile nelle questioni pratiche. Non solo. Chiedere un appoggio di altri significa saper dare la propria fiducia e dunque rinunciare a avere il controllo su tutto, un fattore molto importante per l'armonia della coppia. L'importante è chiedere aiuto alle persone giuste, di cui fidarsi e con le quali creare un rapporto trasparente, onesto, sincero.



5 Ci saranno questioni su cui la penserete diversamente: meglio mugugnare insieme o, con libertà e apertura mentale, propendere ognuno per ciò che dettano cuore e istinto? A te la risposta. Sappi comunque che la reale armonia non è questione di vicinanza fisica, ma di affinità mentale. In occasione delle feste e tutto l'anno.