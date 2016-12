Cinque cose che dovremmo fare di più con il partner

SPERIMENTARE – Avere una vita sessualmente felice significa non accontentarsi del lato puramente meccanico e abbandonarsi all'onda del piacere autentico, con la testa e la pancia. Usa il partner per scoprire e amare di più il tuo corpo: attraverso l'incontro di pelle entrambi potete esplorare la vostra fisicità e diventare più consapevoli. Secondo gli esperti dedicare più tempo all'ascolto delle proprie sensazioni e sperimentare nuove varianti è un investimento positivo per la relazione a due.



GIOCARE – Quando si sta in coppia da molto tempo è facile dimenticare il valore del gioco. Tuttavia, l'aspetto ludico non è importante solo nel sesso, bensì costituisce una modalità fondamentale per crescere nella relazione d'amore. Ritrovare la capacità di divertirsi insieme apre uno spazio di confidenza e complicità, aumenta la fiducia, stabilisce legami positivi con il partner. Dal film comico alle performance sessuali, trova il modo per continuare a sorridere insieme a lui. Una risata riesce a trasformare un momento di tensione, sdrammatizza, ci fa tornare bambini.



VIVERE IL MOMENTO – È il dramma di tante donne, soprattutto quando si è impegnate con il lavoro e c'è una famiglia da gestire: la testa non smette mai di funzionare. Quando hai la mente altrove, non sei realmente presente. Inizia a ritagliare ogni sera un momento di intimità con il partner. Dormire nudi o con un vestito leggerissimo accende i sensi e aiuta a ritrovare il contatto fisico. Prima di addormentarti percorri il suo corpo con carezze leggere e piccoli baci, sarà un rituale in grado di scaldare il cuore e attivare il desiderio.



PRENDERE L'INIZIATIVA – È sempre lui a prendere l'iniziativa? Ribaltare i ruoli aiuta a destabilizzare la routine e aggiungere malizia alla quotidianità. Mentre siete al lavoro, scrivi un messaggio che non riguardi le solite cose pratiche: parlare di voi, esprimere le emozioni e far sentire all'altro che per te è importante è un elisir di lunga vita per l'amore. Lasciati andare: non devi fare niente di speciale, semplicemente essere te stessa.



PARLARE DI SESSO – L'unico libretto di istruzioni nel sesso è… sperimentare e parlarne insieme a lui. Imbarazzi e vergogna spesso impediscono di esprimere al partner quello che proviamo e che vorremmo. Andare a letto contemporaneamente aiuta, perché essere insieme aumenta l'intimità: abbracciarsi è qualcosa che non dovremmo mai smettere di fare. Cogli un momento di intimità per dire ciò che di solito censuri, guidalo verso il tuo piacere e accetta di condividere i tuoi dubbi, le paure e, perché no, magari la visione di un film hard insieme. Con ironia, piacere e voglia di ritrovarvi, innamorati come al primo appuntamento.