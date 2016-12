Cinque consigli sul sesso per chi va sempre veloce

07:00 - Accade sempre più spesso: secondo molti psicologi e sessuologi, sono in aumento costante le coppie che chiedono l'aiuto di un esperto perché non riescono a raggiungere il piacere a causa di stress, difficoltà a eccitarsi, ansia. Le giornate oggi vengono scandite da tempistiche ridotte all'osso: si va sempre più veloci, i contatti fisici fra le persone si riducono e il computer contribuisce fin troppo spesso a allontanarci dalla sensazioni più primitive. Il vero problema? Riconquistare non tanto il sesso, ma il gusto di sapersi godere il piacere, in ogni forma.

1. Anche tu sei fra le persone che non si fermano mai? Sappi che una situazione di stress prolungato influisce sulla capacità di rilassarsi. Innanzitutto impara a rilassarti al termine di ogni giornata lavorativa e lascia che questo sia il momento finale con cui staccare mentalmente dal lavoro e rientrare nell'intimità del tuo spazio. A livello fisico hai bisogno di lasciarti andare e sciogliere le contratture a livello muscolare. Prenditi 15 minuti per passeggiare a ritmo veloce, ossigena i polmoni con una respirazione veloce, poi dedica qualche minuto allo stretching. Un bagno e una doccia calda aiuteranno a decomprimere, lavar via le energie della giornata e reidratare il corpo grazie al massaggio dell'acqua: aggiungi qualche goccia di olio essenziale di Yin Yang, Neroli, mandarino o camomilla blu, dal profumo intensamente calmante.



2. Crea situazioni di intimità con il partner, ma evita di far sesso subito. I rapporti mordi e fuggi possono essere divertenti e dare un pizzico di pepe alla routine delle coppie di vecchia data, tuttavia non devono diventare un modo per smettere di dare all'altro tempo e attenzione. La passione di coppia è un fuoco che ha necessità di alimentarsi in continuazione: abbracci, carezze, uno sguardo che si incrocia mantengono il contatto con l'altro e creano un'intimità condivisa.



3. Dobbiamo mangiare ogni giorno, giusto? Eppure affrontiamo questo momento unicamente con il senso del dovere e ogni volta succede che uno dei due prepara la cena mentre l'altro è impegnato a fare qualcos'altro e viceversa. Interrompi l'abitudine e crea un momento speciale con un appuntamento a due in cucina. Mentre lei prepara la pasta, tu puoi condire l'insalata o affettare il pane... e ogni scusa è buona per annullare le distanze e avvicinarsi sempre di più.



4. Prima di sferrare l'attacco, dai attenzioni all'altro in maniera gratuita, per il puro gusto di dedicarvi alla scoperta dei vostri corpi e accendere il senso di vicinanza. Il desiderio nasce anche a livello mentale ed è più sviluppato in una coppia capace di un alto livello di condivisione e comprensione dell'altro. Chiedetevi com'è andata la giornata, fatevi un massaggio reciproco nei punti in cui la schiena o il collo sono indolenziti: la vera intimità nasce da un contatto a a livello emozionale.



5 Secondo una recente ricerca si danno meno baci della buona notte: sbagliato, perché, stando alla scienza, dormire insieme contribuisce a creare intimità e senso di unione, aumenta la fiducia reciproca. Prima di addormentarvi usate cinque minuti per abbracciarvi e trovare un profondo senso di rilassamento uno nelle braccia dell'altro. Ascolta il cuore che batte e il ritmo del respiro: è già una piccola meditazione a due.