19 febbraio 2015 Cinque consigli sul sesso che ogni uomo vorrebbe dare a una donna Come imparare a godersi l'intimità e riscoprire il piacere grazie all'approccio della mente maschile

07:00 - Fare sesso non è questione di appunti, né di abilità: la vera questione riguarda l'ascolto, ma spesso siamo così impegnati a concentrarci e cercare di fare del nostro meglio da dimenticare che il vero obiettivo non ha nulla a che fare né con l'orgasmo, né con il piacere dell'altro. Per iniziare a riscoprire il piacere autentico è tempo di cominciare ad ascoltare, con sincera onestà, la voce degli uomini, che spesso riguardo al sesso hanno un'opinione ben diversa da ciò che le donne pensano.

1. Stai pensando se la cellulite o quell'antipatico cuscinetto di adipe si notano? La stragrande maggioranza di donne mentre è a letto con lui pensa al proprio corpo e agli eventuali difetti: stop con la mente. Ovvero, smetti di pensare e rimuginare, in questo modo eviterai di perdere il gusto del momento. Qualsiasi uomo può confermarlo: a differenza del sesso femminile, durante un amplesso i maschietti sono totalmente presi dall'azione e non si soffermano sulle smagliature, come crede, invece, il pubblico femminile.



2. Lasciarsi andare: in questa semplice frase, non sempre di facile attuazione, è contenuto l'insegnamento fondamentale alla base di tutto. Il vero segreto di un incontro indimenticabile non è l'abilità acrobatica, né la conoscenza di mosse segrete degne dei capitoli più rocamboleschi del Kamasutra, bensì la capacità di lasciarsi andare, affidarsi all'altro sia fisicamente, sia mentalmente e interrompere il controllo. Solo quando ci permettiamo di fermare la tendenza al controllo, possiamo finalmente lasciare che la mente voli via e iniziare a giocare con il corpo, liberando l'istinto.



3. Sii sicura di te: non vuol dire atteggiarti a ciò che non sei oppure fingere un comportamento disinibito quando magari il tuo problema è la timidezza. Si tratta, invece, di prendere il rischio di fare la prima mossa, almeno ogni tanto. Non ti succederà niente e non dovrai dimostrare o pensare a fare nulla: concentrati semplicemente sul tuo piacere e cosa lo provoca. Scegli i gesti e le posizioni in cui le tue percezioni diventano un incendio dei sensi capace di farti sciogliere, sarai su una strada ottima per appagare meglio te stessa e il partner.



4. Sesso orale: un fattore importante per ogni uomo, che spesso le donne vedono con agitazione perché può essere fonte di imbarazzo. Prima di tutto, pensa che non si tratta di un esame, né di vincere qualcosa; è sapersi dedicare alla ricerca del vostro piacere reciproco. Il sesso orale può essere un momento di petting o culminare con un rapporto vero e proprio. Fate in modo di dedicarvi entrambi uno all'altro e giocare con il corpo senza retropensieri, né troppe inibizioni. Se siete inesperti usate questo momento di vicinanza per scoprire di più dell'altro: chiedi al partner le zone e i movimenti che gli permettono di sentire più piacere, non aver paura di chiedere e farti guidare.



5. Accetta le sue attenzioni. Semplice, vero? Eppure non lo è: anche fra coppie che hanno raggiunto una certa intimità può accadere che ci si nasconda dietro un muro che tiene l'altro lontano dalle emozioni più istintive e primarie; si tratta soprattutto di una questione mentale. Se il tuo uomo ti giudica con ferocia, ti umilia o crea le condizioni per cui fidarsi diventa difficile è bene fermarsi a riflettere. In tutti gli altri casi, inizia a riflettere su questo: la persona con cui stai condividendo questo prezioso momento di intimità non desidera giudicarti, notare le tue imperfezioni o darti un voto, ma conoscerti. Fai il modo che il sesso diventi un modo per giocare, divertirsi insieme all'altro, scoprire il corpo di entrambi come due bambini affamati di vita.