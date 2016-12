Cinque buoni motivi per litigare in modo costruttivo

07:00 - E vissero per sempre felici e contenti. Così finiscono le favole, e in questo modo dovrebbe accadere anche nella realtà. Un uomo e una donna si incontrano, si frequentano, si innamorano, decidono di vivere insieme e…iniziano i problemi. A volte sono banali, altre no, ma di solito sono superabili. A patto che la coppia sia disponibile al dialogo e voglia trovare il giusto compromesso: far prevalere l’orgoglio, impuntarsi sulle proprie posizioni e credere di avere tutte le ragioni serve solo a complicare le cose.

Chiedere scusa diventa faticoso, fare il primo passo impensabile, rivedere le proprie posizioni assurdo: sul rapporto calano le prime “picconate”, che possono scavare voragini incolmabili. Di seguito 5 tra i principali motivi di conflitto della coppia e qualche suggerimento per evitare che degenerino.



1) Gli hobby irrinunciabili

Lui e lei, quando arriva il fine settimana, sono stressati da impegni di lavoro, richieste dei figli, gestione domestica e così via. Rilassarsi diventa difficile, come anche fare ciò che si vorrebbe: c’è sempre qualche dovere di mezzo (la spesa al supermercato, la visita ai suoceri, le pulizie, il tempo libero da dedicare ai bambini). Così l’hobby diventa il pretesto per evitarli per un partner, e una fuga dal peso della famiglia per l’altro.

Suggerimento - Se colpevolizzi il partner per il suo hobby e litighi ogni volta che lui gli dedica un po’ di tempo, trasformerai la casa in una prigione e te stessa in una carceriera. Ogni tanto prova a saltare qualcuno dei doveri e cerca di trovare un po’ di tempo per stare da sola con lui: la vostra salute e la vostra serenità di coppia sono di gran lunga più importanti.



2) La gelosia esagerata

All’inizio di una storia, quando è difficile capire se i sentimenti dell’altro sono sinceri e si teme di perderlo, può nascere la gelosia. Come il bambino con la madre, così l’uomo e la donna hanno bisogno di continue rassicurazioni e conferme. Ma se la gelosia diventa eccessiva bisogna trovare un rimedio.

Suggerimento - Ti dà motivo di essere gelosa (e allora perché continui a stare con lui?) oppure no? Ricorda che rovinarsi la vita lasciando le briglie sciolte alla fantasia e immaginando tutti i torti che il partner potrebbe fare è la cosa più semplice del mondo…



3) L’ordine in casa da mantenere in due

È una delle più consuete e frequenti cause di discussione: faccia un passo avanti chi non ha mai trovato in giro vestiti, calzini o stoviglie sporche dimenticati dal partner, tubetti di dentifricio senza tappo, capelli nel lavabo ecc. A lamentarsi più spesso di solito è la donna, dal momento che l’uomo aiuta poco in casa.

Suggerimento - Se non collabora di sua spontanea volontà oppure è recalcitrante, procedi per gradi. Affidagli i compiti che gli sono meno sgraditi e non criticare i risultati: migliorerà. Ricompensalo, per esempio con il suo piatto preferito, un regalino, un sorriso al posto del broncio quando va a giocare a calcetto con gli amici.



4) Il sesso che non soddisfa

Non tutte le coppie (qualunque sia l’età) possono affermare di avere rapporti intimi appaganti. I problemi più comuni degli uomini sono la paura di non essere all’altezza e l’ansia da prestazione, quelli delle donne la fatica di lasciarsi andare, i complessi causati dai difetti fisici, l’influenza di un’educazione all’antica.

Suggerimento - Ammetti le tue difficoltà senza vergognartene e parla dei tuoi timori; non saltare i preliminari, non considerare il rapporto solo un mezzo per raggiungere l’orgasmo, ma un’esperienza piacevole e da assaporare attimo per attimo.



5) Il denaro da amministrare

Lui è uno spendaccione, compra tutto quello che gli piace e si concede vaghi dispendiosi pur non avendo i soldi per farlo. Oppure è avaro. Il rapporto con il denaro rivela se una persona si gode la vita o preferisce condurre un’esistenza al riparo dalle sorprese, ma anche senza grosse soddisfazioni, con acquisti limitati all’indispensabile.

Suggerimento - Se avete sistemi diversi di gestire il denaro, ma ritenete che non sia una ragione sufficiente per lasciarvi, vi resta un solo espediente da mettere in pratica quando andrete a vivere insieme: due conti in banca separati (uno ciascuno) più un altro per le spese comuni.