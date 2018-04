Amore: come affrontare un tradimento senza soffrire troppo

Sembra una chimera avere la consapevolezza che il nostro partner è un fedifrago e che siamo state vittime di un raggiro, di una beffa, di una brutta avventura e tuttavia riuscire a gestire le corna con forza e coraggio nonostante il cuore sia in frantumi.

Eppure possiamo tentare di gestire il dolore evitando di brandire il matterello rincorrendo per casa il fellone che ancora sostiene che ci siamo sbagliate, che abbiamo capito male, che si tratta di un maledetto equivoco eccetera, eccetera.



Tieni la strada: e se si fosse trattato di una semplice sbandata? Prima di arrivare a conclusioni affrettate, cerchiamo di respirare profondamente e ossigenare bene polmoni e idee per tentare di ragionare, anche quando ci sembra che il cervello abbia i circuiti impazziti. Se il nostro partner è stato vittima di una cotta passeggera, una simpatia, un'attrazione e nulla più, nonostante i messaggi che gli abbiamo trovato sul telefono, dobbiamo cercare di superare la crisi e capire perché è successo. Ci vorrà tempo, certo, per perdonare, ma la calma è la virtù dei forti e noi, se al nostro lui teniamo davvero, di forza ne dobbiamo impiegare tanta. Forza e coraggio, direbbero i saggi.



Abbasso l'altalena: la regola aurea per superare (o almeno cercare di superare) un tradimento è mantenere sempre l'equilibrio. Mosse avventate come sbattere la porta in faccia al fedifrago, o al contrario perdonare troppo in fretta sono comportamenti istintivi che dovremmo proprio evitare. All'inizio può essere durissimo e veramente difficile da mantenere, ma un sano equilibrio, ancorché di breve durata, è necessario: ecco perché appoggiarsi agli amici e alle persone che ci vogliono bene è fondamentale. Dopo prendiamoci tutto il tempo che ci serve per capire per le quali il nostro partner è finito nelle braccia e nel letto di un'altra. Le spiegazioni sono importanti, perché ci aiutano a capire quali sono state le aree di miglioramento del nostro rapporto che abbiamo trascurato. Non si finisce mai di imparare.



Sfera magica: non possiamo certo conoscere il futuro, ma capire quali siano le reali intenzioni dell'adultero è imprescindibile. Se il partner ha davvero voglia di tornare all'ovile perché pensa comunque ad un futuro insieme o se invece resta con noi per paura, per i sensi di colpa o per mera comodità è il caso di saperlo. Una cosa è certa: errare è umano, ma perseverare è diabolico, quindi possiamo anche decidere di andare avanti insieme, ma di certo non sarà più tollerato alcuno sgarro, pena la totale distruzione della relazione. Altro che bis!



Sai qual è la novità? eh, sì: la novità c'è, ed è che adesso al primo posto ci dobbiamo stare noi. Se prima abbiamo sacrificato parte della nostra vita - e talvolta quasi tutta - alla nostra metà, adesso le cose devono cambiare. Lasciamo perdere i sentimenti negativi, che impattano sulla nostra salute e sul nostro viso (rughe vade retro!) come rabbia, risentimento, odio. Inutile rinfacciare di continuo quel che è successo: se teniamo al nostro partner avremo come unico risultato quello di farlo scappare, stavolta magari per sempre. Riposizioniamoci invece su di noi, prendiamoci cura del nostro aspetto e della nostra serenità. Via libera a spa e massaggi, sedute dal parrucchiere e dall'estetista. Facciamo ricorso al nostro budget e prendiamoci qualche giorno di vacanza, andando a trovare parenti lontani o amici che ci aspettavano da tempo. La distanza allontana le preoccupazioni e metterà alla prova il nostro sentimento e quello del nostro lui. Se son rose, fioriranno... e la stagione del resto è proprio quella giusta!