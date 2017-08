Al mare o in montagna? Scopri dove stuzzicare il sesso

All'aria aperta: L'estate accende le fantasie sessuali. Vacanza in montagna? Boschi e radure saranno una cornice indimenticabile per un incontro d'amore. Prendi una coperta e fai una sorpresa al tuo lui. Distendersi in un prato a guardare le stelle vi farà tornare adolescenti per un attimo. Dal bagnasciuga, per chi è al mare, all'alpeggio i posti in grado di scatenare l'eros sono tantissimi: l'importante è saper scegliere la persona giusta e abbandonarsi ai piaceri dell'amore senza dimenticare di curare la propria sicurezza.



Condividi la passione: Chi ama fare sport, camminare e immergersi nel silenzio della natura ha le idee ben chiare su come desidera trascorrere il tempo libero. Trovarsi a camminare fianco a fianco lungo lo stesso sentiero è un'ottima occasione per scambiare due chiacchiere. Chissà che rincontrarsi per caso a notte fonda nel rifugio non stuzzichi la voglia di continuare la conoscenza.



Voglia di novità? Se hai notato un tipo interessante, invitalo a giocare a racchettoni o a beach-volley. Grazie al gioco è possibile avvicinarsi all'altro in modo spensierato e fare conoscenza in una dimensione di leggerezza. Se ti trovi in montagna frequenta campi da tennis, maneggi e strutture sportive: possono offrire l'occasione per divertirsi e incontrare persone nuove.



Incontri bollenti: Secondo le indagini spiaggia e discoteca sono i posti più scelti da chi è in cerca di un flirt estivo. Al mare ci sentiamo più liberi, almeno per un attimo dimentichiamo vestiti e pensieri superflui, assaporando il piacere del sole e delle giornate senza orario. Il corpo recupera una dimensione di spontaneità e naturalezza grazie alla nudità: sfrutta una notte stellata per un tuffo al mare insieme al tuo lui, accenderà la malizia solleticando il desiderio.



Parola d'ordine: relax! Secondo gli esperti la luce influenza il bioritmo e influisce su vista e olfatto, con effetti positivi sul desiderio sessuale. Sfrutta un pomeriggio di sole per un tuffo in piscina o alle terme. La presenza dell'acqua favorisce il rilassamento e attiva una modalità ludica. In montagna le piscine all'aperto e i laghi sono il posto perfetto per un flirt estivo.