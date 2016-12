Aiuto! Mi sono innamorata di un uomo impegnato

BOMBA A OROLOGERIA – Qualche volta la verità emerge dopo tempo e come una bomba mette a soqquadro la vita, tua e dell'altro, ma anche della terza persona. In altri casi accade di essere coscienti fin dall'inizio ma non riuscire a dire no: davanti a noi una passione speciale, che sembra essere capace di far rifiorire la quotidianità come non accadeva più da tanto.



TU COME STAI? – Interrogarsi sulla verità delle proprie sensazioni non è facile. La felicità e il piacere di stare con una persona non riescono a farti percepire un senso di completezza. Con lui non puoi fare tutti i progetti che vorresti, il tempo e la disponibilità sono limitati. Questa sensazione può generare un'amarezza che rischia di rimanere sottopelle, ma amplifica ansia, attacchi di panico, tristezza.



DALLA SUA PARTE – Avere una storia con chi è impegnato… evita il rischio di doversi impegnare! Questo vale da entrambe le parti. Tu sei bloccata dall'altro, ma in fondo questo rapporto ti protegge dal confronto con le tue paure profonde. Il suo rapporto di coppia non sembra così soddisfacente e in ogni caso non possiede la qualità speciale della passione che c'è tra voi: questo può costituire una parte della verità, ma altrettanto reale è il fatto che lui abbia deciso che la priorità non sei tu.



ACCETTA, TRASFORMATI – Accetta la semplice verità delle cose. Puoi raccontarti infinite varianti e giustificazioni, ma la realtà è che tu non vieni al primo posto. Ti senti innamorata come non accadeva da tempo? Se il lui in questione ti definisce “speciale”, “insostituibile” ma ha un'altra vita, è lampante che la persona di cui non può fare a meno è quella accanto alla quale si addormenta ogni sera. Non importa che le scintille tra voi siano incredibili, è impossibile conoscere la sottile alchimia che regge un matrimonio, soprattutto se ci sono figli.



CAMPANELLO D'ALLARME – Hai rotto con lui perché il pensiero della terza persona ti fa sentire in colpa? Attenzione, sgombra la mente dal pensiero che lui fosse la persona giusta e che ora sei destinata a non incontrare più l'amore. I pensieri svalutativi verso te stessa ti rendono più triste, solitaria, meno incline a farti coinvolgere dall'amore e dalla vita: è questo atteggiamento a tenerti lontana dalla possibilità di un rapporto felice.



IL TUO SPAZIO – Quando l'altra persona non è totalmente disponibile l'accesso all'amore rimane parzialmente bloccato. In rapporti come questo fare progetti è possibile solo in parte. Scelte quali la convivenza diventano posticipate o proibite. Anche tu rimani bloccata, ma al tempo stesso il suo comportamento ti libera dall'impegno. La tendenza a cercare, più o meno consapevolmente, persone impegnate protegge da una grande paura: lasciarsi andare all'amore.



NUOVA SFIDA – Paura che l'amore ci deluda, timore che il rapporto di coppia si riveli una bugia: in noi si agita un'inquietudine profonda, accentuata dalle esperienze negative o da rapporti familiari dolorosi. Spesso dietro l'accettazione di un rapporto che ci rende felici solo a metà si nasconde anche la paura di essere lasciate da sole. Mendicare un posto nella vita degli altri è ben diverso che abitare lo spazio insieme. Inizia a prendere posto nella tua solitudine, fermati. Smetti di cercare e inizia a trovare. Possiamo scoprire l'amore solo quando iniziamo a provarlo verso noi stessi. Dai forma all'amore in ogni cosa che fai e lo riconoscerai quando capiterà sulla tua strada.