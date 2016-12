Vuoi trovare l'amore? Sii egoista

07:00 - Sì, hai capito bene, ma attenta: non esiste solo l'egoismo in senso tristemente egoriferito. Parliamo di un egoismo positivo, l'approccio che mette al centro della scena te stessa. Quando ci si innamora spesso si finisce per dare l'intero spazio disponibile a un'altra persona: l'altro. Oppure un imprecisato noi. La realtà è che non possiamo dare un ruolo a un altro, senza avere consapevolezza di noi stessi.

Quali sono le tue passioni? Cosa ti piace fare nella tua giornata libera? Ti ricordi i tuoi sogni di bambina? Non pensare di sapere già ogni risposta. Mastica le domande con calma, rifletti portandole nella tua vita di tutti i giorni. Inizia a godere del tempo che passi con te stessa, facendo ciò che ami, insieme alle persone che fanno parte della tua vita. Prova a dare attenzione e spazio alla te stessa che desideri realizzare: puoi farlo. Ogni istante cresci e ti evolvi grazie ai tuoi pensieri, le tue paure, le ferite da accarezzare con amore. Scopri nuovi hobby, frequenta persone che senti positive, lanciati in avventure mai provate.

Non avrai bisogno di incontrare qualcuno, ma in poco tempo il tuo sguardo acquisterà la forza di chi ama condividere senza aver bisogno di un legame per sentirsi realizzato. Tu stai già realizzando te stessa e sei straordinariamente ricca di risorse. Sarà allora che incontrerai qualcuno: una persona altrettanto libera e capace di godere di se stessa. Fagli spazio nella tua vita... e non abbassare la guardia. Ricordati di ritagliare sempre un piccolo spazio per te: per volare, crescere, calmarti, ascoltare la tua interiorità. E ritornare dall'altro con nuove ispirazioni, pace e l'energia di chi sa sostenere se stessa senza usare l'amore come stampella.