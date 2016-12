Vacanze, istruzioni per stare bene in due

15:57 - Le sospirate vacanze si avvicinano, insieme al momento in cui guarderete negli occhi il vostro partner e vi troverete “finalmente soli”. Per godervi al meglio il meritato riposo, la prima cosa da fare è assicurasi che la vita a due trascorra senza intoppi e senza le tensioni che il carico di stanchezza e il gran caldo dell’estate a volte portano con sé, specie quando ci si trova di colpo a vivere insieme ventiquattro ore su ventiquattro. Ecco allora i consigli del life coach per assicurarsi una serena convivenza vacanziera.

Le ferie possono rappresentare un momento delicato, in cui si fa fatica ad adattarsi al cambiamento di ritmi e di orari, ma in cui ciascuno desidera soprattutto “ricaricare le batterie”. Il problema sorge nel momento in cui i due partner hanno modi differenti di intendere il relax: c’è chi ha bisogno di dedicarsi ad attività intense e adrenaliniche, mentre qualcun altro desidera solo stare spaparanzato al sole. In qualche caso, poi, il fatto di ritrovarsi per tutto il tempo a tu per tu con un’altra persona può trasformarsi in un boomerang: in vacanza, quando finalmente abbiamo tempo per pensare e per parlare, possono scatenarsi i litigi e le tensioni rimasti latenti per tutto l’inverno, a causa del poco tempo a disposizione e della necessità di destreggiarsi tra mille impegni. Le vacanze rischiano così di trasformarsi nel momento in cui emergono conflitti e questioni sospese, facendo scoppiare una vera e propria crisi. E se il caldo si fa sentire le cose vanno ancora peggio.

Ecco allora un piccolo vademecum di consigli da mettere nella valigia delle vacanze, per una convivenza il più possibile serena e all’insegna del meritato relax: ne sono autori la psicologa e psicoterapeuta Daniela Rossi e il coach Diego Divenuto, ideatori del programma “Coaching per la coppia”, (www.coachingperlacoppia.it), e legati da anni non solo a livello professionale, ma anche nella vita

IL DECALOGO SALAVA VACANZA E SALVA COPPIA

1. Condividere le aspettative reciproche prima di partire: che cosa ci aspettiamo dalle vacanze? Che cosa non deve assolutamente mancare e che cosa invece ha il potere di irritarci e metterci di malumore? Ci si può confrontare anche in modo scherzoso, ma è necessario scegliere una destinazione e una sistemazione che possa incontrare i bisogni di entrambi: se uno dei due sogna la comodità del villaggio all inclusive e gli viene invece imposto il campeggio, il clima generale può risentirne, anche pesantemente.

2. Mettere in conto qualche difficoltà: ciascuno ha i propri tempi di adattamento alle situazioni nuove. I primi giorni di vacanza sono spesso i più difficili: cambiare ritmo non è sempre cosa immediata né facile. Se poi invece fila tutto liscio da subito ci si sentirà ancor più gratificati e fortunati.

3. Partire con un po’ di autoironia per cogliere con leggerezza qualche aspetto del proprio carattere, della vacanza o del partner: la perfezione non esiste!

4. Lasciare il lavoro, i colleghi o gli amici a casa per dedicarsi a se stessi e al partner, senza intrusioni o terzi incomodi. La vacanza è il momento in cui ascoltare i proprio bisogni e concedersi spazi individuali. Non dimentichiamo che stare sempre insieme, condividendo ritmi e interessi tutto il giorno, può risultare soffocante. L’attrazione si basa anche su distanza e diversità.

5. Sperimentare cose nuove (anche sotto le lenzuola): fare cose diverse insieme permette di ri-scoprirsi in modo insolito, soprattutto se il rapporto dura da molto tempo.

6. Fare buon uso dello smartphone: lasciate perdere le e-mail e i contatto lavorativi, e dedicatevi a fotografare i momenti più belli. Riguardare le foto a distanza di tempo aiuterà a recuperare tante belle emozioni e a ricordare chi siamo e come possiamo stare bene, anche nei momenti più grigi.

7. Non solo svago e leggerezza, ma anche lasciar andare le tensioni, perdonare le incomprensioni maturate nei periodi di stress e guardare al partner con curiosità, senza cedere alla convinzione di sapere già tutto di lui/lei.