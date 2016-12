Stress e altri problemi, e il sesso va a rotoli…

07:00 - Impossibile esimersi da una quotidianità densa di imprevisti che ostacolino il sesso. Ma se se ne sente la mancanza, dedicare all’eros tempo ed energie diventa “doveroso” – consiglia la sessuologa. Relegare il sesso solo a quando si avrà tempo o quando sarà tutto risolto, significa avviarsi silenziosamente a una vita casta. Possono essere utili piccoli stratagemmi pratici e incontri programmati, si possono variare molti parametri per contrastare la routine: il luogo, l’ora, il posto, la posizione, anche i ruoli, l’abbigliamento.

E se davvero non si può? Diventa fondamentale riuscire a manifestarsi reciprocamente gioia di stare insieme attraverso coccole e ascolto. Per ritrovare una buona sessualità di coppia, nonostante gli imprevisti di ordinaria amministrazione (stress, stanchezza, tempo, figli…), bisogna innanzi tutto ristabilire la scala delle priorità: se il sesso occupa un posto principale nella nostra vita, chiedersi quali attività vanno a discapito del sesso ed eliminarle di conseguenza. Impegnarsi quindi a dedicare tempo ed energie al sesso, altrimenti questo sarà sempre carente.



Problema N.1: mancanza di tempo - Segna in agenda il giorno dedicato al sesso. La nota “memo” ti evoca scenari erotici meccanici? In realtà, annotare per iscritto l’appuntamento con il partner permette di organizzarsi, dando all’intimità un posto ben preciso, che enfatizza il desiderio sessuale. Nell’attesa che arrivi il giorno X ci si può stuzzicare con sms piccanti, oppure fantasticare su cosa indossare ecc.



Problema N.2: troppo stress - Sotto le lenzuola inizia da un massaggio: prima tu e poi lui, dimenticando per un attimo di dover fare sesso. Se lo vivi come un obbligo, questo ti stresserà ancora di più, bloccandoti ulteriormente. Procurati un olio da massaggio profumato, armati di buona volontà e dedizione: a poco a poco che le mani si muoveranno, sentirai risvegliarsi alcuni sensi che sembravano sopiti dallo stress.





Problema N.3: bambini impegnativi - Se puoi, affida i bambini ad altri almeno una volta alla settimana. Se questo non è possibile, utilizza i momenti della giornata in cui i figli non ci sono, provando ad incontrarvi in orari insoliti, cosa che può rivelarsi eccitante perché vi farà tornare indietro nel tempo, quando eravate solo fidanzatini. Bambini sempre presenti? Chiudi a chiave la porta, relegandola ad uno spazio solo per voi.



Problema N.4: quante preoccupazioni! - Difficile non pensare ai problemi che ci preoccupano quando si è in intimità con il partner. Spesso si ha solo voglia di coccole e di essere ascoltati. E il sesso va in secondo piano. Probabilmente è proprio la casa - il luogo in cui si vive, appunto – a tenere vivi i pensieri cupi e distraenti. Se non riuscite a tenere la mente libera, può essere il caso di regalarvi ogni tanto qualche incontro in albergo: aiuta a sentirsi liberi e a concentrarsi sul sesso.



Problema N.5 – Che noia la routine! - Oltre che una vita troppo monotona, può essere il sesso stesso ad essere fatto come “di routine”. Che fare? Parti dalla consapevolezza di stare facendo qualcosa di bello, concentrandoti sulle sensazioni piacevoli. Senza accorgerti, ti impegnerai (e sembra un paradosso) a fare sesso di qualità. Per vincere la routine, inoltre impara a nutrire la tua mente erotica. Ritagliati ad esempio 5 minuti al giorno per i tuoi pensieri hard, attraverso fantasie da mettere in pratica in giochi erotici. La voglia di sperimentarli arriva di conseguenza.



Problema N.6 – Distrutti dalla stanchezza - Sembra scontato, ma se si tiene a una vita sessuale appagante, bisogna conservare un po’ di energie per fare sesso, e non destinarle sempre e solo alla palestra o agli hobby, per esempio. Anche l’attività sessuale è…fitness. La stanchezza si accumula a fine giornata? Provate a svegliarvi prima la mattina e a fare ginnastica sotto le lenzuola. Lui è fisiologicamente ben predisposto e lei non troppo intorpidita dal sonno incombente.