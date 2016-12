Sesso: quando il piacere arriva troppo presto

07:00 - Anche se ad aver fretta è lui, lei si sente molto coinvolta. È la coppia infatti a soffrirne. Quando il piacere arriva troppo presto lui si sente spiazzato e lei trascurata. Entrambi provano un forte senso di colpa. Anche se è sbagliato parlare di colpa.

Cosa si può fare per affrontare la situazione? Comprensione e dialogo sono fondamentali, e la parte più attiva spetta a lei. Ecco cosa puoi fare se il tuo partner è troppo veloce.



1) Non arrabbiarti con il partner, cercando i controllare l’aggressività: non è colpa sua

2) Non sentirti poco attraente o poco amata: l’eiaculazione precoce non ha nulla a che fare con l’amore di lui nei tuoi confronti o con il tuo sex appeal

3) Ascolta con disponibilità ciò che ha da darti, anche se fosse solo un silenzio

4) Trova il momento giusto per parlarne, in uno scenario che trasmetta calma e senso di intimità





5) Parla con onestà al tuo partner delle difficoltà che stai incontrando nella situazione

6) Cerca di comprendere che un problema condiviso è già mezzo risolto e che l’eiaculazione precoce non ha messo in discussione la forza della coppia.

7) Condividi le emozioni con il tuo partner, per trovare una chiave di lettura comune e mettere in atto delle strategie che vi coinvolgano nel tempo

8) Convinci il tuo partner a cercare l'aiuto di un medico specialista e accompagnalo, se lo desidera. Cerca poi di essere parte integrante del suo percorso di cura.