Sesso e amore per i single "di ritorno"

07:00 - Percepire di nuovo il proprio essere sensuale, l'appeal epidermico in grado di scatenare emozioni dimenticate, è un esercizio da riscoprire giorno dopo giorno. L'obiettivo? Tutt'altro che conoscere un nuovo partner, incontrare l'unica persona a cui davvero vale la pena dare attenzione e che per troppo tempo si è finito per ignorare: noi stessi.

Trascorsa la burrasca, un capitolo si chiude e all'improvviso ecco che appare un nuovo episodio della tua vita, spesso inaspettato e che non avresti mai immaginato, magari alle soglie dei quarant'anni o cinquanta: sei di nuovo single.



L'effetto può essere decisamente differente a seconda del carattere e della situazione di ognuno: di frequente dopo un periodo di eccitazione all'idea della ritrovata libertà subentra un senso di inadeguatezza e tristezza. Viceversa, per chi percepisce come acutamente doloroso il nuovo inizio da single, in seguito accade di sperimentare nuova forza, capacità di ripresa, riscatto di se stessi. Il senso di vuoto è qualcosa con cui dovrai necessariamente fare i conti, inutile dirsi il contrario: godi di questo tempo perché rappresenta un momento unico e prezioso in cui poter fare i conti con te stesso e la vita, riprendere le passioni che amavi, percepire la solitudine, dura e bellissima. Non è possibile chiudere una storia importante come un matrimonio senza dedicare un periodo a scoprire la propria solitudine: datti tempo. Tempo per piangere e dare sfogo al tuo dolore: ogni fine è un lutto ed è giusto darsi la possibilità di esprimere le proprie emozioni senza sentirsi in colpa.



Potrai rialzarti solo quando avrai pianto la fine di ciò che credevi fosse per la vita. Lentamente inizia a riflettere sulla tua storia d'amore guardandola come un film, dall'esterno: ora puoi vedere con lucidità e obiettività i tentativi di ognuno di andare verso l'altro, i punti su cui non è stato possibile avere una visione comune, le incomprensioni e l'incapacità, a volte data dall'imprinting familiare o le asperità del carattere, di raggiungere chi ha condiviso la vita con noi. Pensa a quale tipo di persona visualizzi al tuo fianco: di cosa hai bisogno adesso per sorridere e creare una relazione costruttiva?



Anche se stai soffrendo tieni presente che ogni rapporto ci insegna le nostre reali necessità, se siamo disposti ad ascoltare la lezione che possiamo trarre da questa esperienza dolorosa. Ricorda che non puoi superare un amore sostituendolo con un altro rapporto: evita di gettarti a capofitto in un'altra relazione, soprattutto se hai il cuore spezzato.

Rispetta la tua vulnerabilità: circondati di persone positive e amici fidati, permetti a te stesso di aprirti lentamente, con tutto il tempo di cui hai bisogno, alla possibilità di entrare di nuovo in intimità con qualcuno. Mostrare agli altri una facciata apparentemente felice non significa nulla se dentro di noi è il crollo.



Sai che i sex toys potrebbero essere una scoperta incredibile? Lungi da quel che si possa pensare, i giocattoli del piacere costituiscono prima di tutto la possibilità di esplorare il proprio corpo: nonostante l'età adulta, sono moltissime le persone che, a causa di un'educazione rigida o imbarazzi con il partner, non conoscono le zone più sensibili e il piacere di un desiderio che per esprimersi deve essere prima di tutto ascoltato e liberato.

Per chi si trova all'indomani di un divorzio è importante riappropriarsi del proprio corpo: un'ottima idea può essere iniziare a praticare uno sport, per esempio il nuoto o il ballo. Sentire i muscoli che tornano a essere sodi e scattanti va di pari passo con una ritrovata sintonia con se stessi, utile per l'autostima e la consapevolezza di sé.



Il sesso per una notte? Può essere eccitante, ma solo quando siamo pienamente convinti di questa scelta e l'altro riesce a scatenare, a prescindere dal fatto che ci si riveda o meno, un senso di fiducia. Contrariamente a ciò che si credeva e come è stato ormai confermato da diversi studi scientifici, il sesso migliora con l'età: ora conosci meglio il tuo corpo e le sue possibilità; rispetto all'adolescenza provi meno imbarazzo e hai imparato a chiedere, sai cosa ti piace e non esiti a farlo presente all'altro.

Per confrontarsi con l'amore in maniera costruttiva dopo un divorzio o una separazione è importante sapere che non hai nessuna fretta: quando iniziamo a stare bene nella nostra pelle non abbiamo alcun bisogno di creare rapporti poco soddisfacenti solo per sconfiggere l'impressione di non essere soli. Permettiti di godere della tua solitudine e impara a coltivare l'amore prima di tutto a partire da te stesso.