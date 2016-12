Sesso e abitudine? A volte vanno d’accordo

07:00 - Una relazione di coppia rodata, si sa, può spegnere il desiderio sessuale. Eppure ci sono dei piccoli gesti – da compiere con costanza – che lo ravvivano, aiutando a ritrovare una sessualità di coppia più ricca ed appagante. Non si tratta di imprese ardite, ma di abitudini quotidiane che tutti possono eseguire. Leggi il decalogo.

1) Luce accesa, sempre - Quando fate l’amore, lasciate che la stanza si illumini di una luce soffusa. Favorirà il contatto visivo, che crea un’intesa davvero potente.



2) Chiudete la porta - E se ci sono figli, serratela a chiave. Aiuta a ritrovare l’intimità attraverso uno spazio solo vostro, dimenticando che siete (anche) genitori, professionisti, amici di voi stessi. In questo momento siete soprattutto amanti.



3) Dormite nudi - I corpi si toccano casualmente e se incontrano pelle nuda, si risveglia la voglia di coccole, preludio del desiderio sessuale.



4) Doccia e bagno insieme - Lavarsi fa parte di un codice di intimità: si vede l’altro per com’è senza orpelli e ciò aiuta a tenere alto il desiderio.



5) Oli profumati da massaggio - Nel sesso la sensorialità è un aspetto che va coltivato anche attraverso il gioco di fare da massaggiatore l’una dell’altro. Meglio se con un prodotto dall’aroma afrodisiaco, come la vaniglia.



6) Dialogate - Ma il sesso non è solo fisicità. Parlarsi, esprimere i propri desideri o frustrazione, raccontare la propria giornata contribuisce a tenere viva l’attenzione. Che in camera da letto apre alla sfera erotica.



7) Via smartphone e tablet - Quanti di voi son stati distratti dal trillo di whatsapp? Vi sembra che possa piacere al partner? Pare che sia uno dei nuovi modi di condurre una coppia sul baratro.



8) L’erotismo sotto forma di libro o film - Non stiamo parlando necessariamente di un porno o kamasutra da guardare insieme. L’erotismo si accende anche con un film in cui ci sono raffinate scene sensuali. Vi verrà voglia di…imitarle!



9) Cena afrodisiaca - Lo sapevate che i sapori esotici o tropicali inducono pensieri eccitanti? E se, anziché il ristorante, scegliete la casa, divertitevi a imboccare l’altro con le bacchette giapponesi, per esempio.



10) Attività fisica insieme - Non dimenticate il potere dello sport. Libera le endorfine, gli ormoni del piacere. Ciò fa bene alla libido. Vedere l’altro sudare insieme a voi vi farà prendere contatto con la corporeità, predispondendovi al sesso.