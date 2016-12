Sei in crisi con il tuo partner? Cinque cose da fare

07:00 - Hollywood ci ha insegnato che l'amore è una passione struggente capace di far volare a un metro di terra, superare ogni difficoltà, dimenticare tutto il resto: niente di più falso. Calare una storia nella quotidianità è il primo passo per un rapporto meno idilliaco e decisamente più sincero.





Affrontare una crisi è congenito in qualsiasi storia che sia diventata un rapporto sufficientemente profondo da varcare le prospettive della semplice uscita insieme per entrare in un territorio sconosciuto quanto pericoloso: la fase in cui si inizia a condividere due vite sul serio e costruire l'esistenza come progetto comune. Se ti senti in crisi prima di prendere decisioni definitive rifletti.



1. Prendi un momento per te stesso: dopo la full immersion iniziale in cui si tende a seguire l'altro in maniera indiscriminata, abbiamo bisogno di tornare a noi. Riprendersi i propri spazi, tornare alle abitudini e a ciò che amiamo fare è un'esigenza assolutamente normale. Dedica un week end interamente a te. Scegli le attività capaci di darti piacere, organizza un appuntamento o una cena con gli amici più intimi: staccare un attimo dal problema e concentrarsi su qualcosa di diverso ti darà la distanza necessaria per respirare e prendere coscienza della situazione in cui ti trovi attraverso una prospettiva più ampia, senza contare che la momentanea distanza e il silenzio ti faranno capire quanta voglia hai di rivedere l'altro e condividere le tue esperienze... oppure no.



2 Da quando l'aria della crisi ha iniziato a rendere irrespirabile l'atmosfera tra voi? Spesso tendiamo a generalizzare, eppure quasi sempre si verifica un momento preciso a partire dal quale una minuscola frattura si espande fino a divenire catastrofica. Può trattarsi di un difetto emerso all'improvviso, un comportamento di cui non ci era accorti o una delusione rispetto a qualcosa detto o accaduto: mentalmente rivedi i momenti della vostra storia e lascia affiorare con sincerità affinità, eventi gioiosi e momenti brutti. Prendere coscienza di ciò che ti ha causato dolore è il primo passo per capire se le ragioni profonde sono qualcosa che riguarda il partner in maniera intrinseca e profonda oppure se la situazione sia risolvibile con un dialogo aperto e sincero. Quando il motivo della crisi riguarda il carattere dell'altro tentare di far capire il problema può diventare una battaglia all'ultimo sangue e con ben poche probabilità di successo. Viceversa accade che l'altro possa non essersi accorto di alcune dinamiche le quali, invece, una volta portate in superficie, possono condurre a un nuovo equilibrio nella coppia.



3 Quando la burrasca imperversa e si desidera riconquistare un rapporto autentico, è necessario avere il coraggio di mettere, entrambi, le carte in tavola e parlare in maniera onesta, non solo verso l'altro quanto a noi stessi. Analizza la situazione, valuta gli sbagli commessi (sono sempre da entrambe le parti) e sii sincero: vedi ancora la persona che ti è accanto nel tuo futuro? Credi che sia possibile e sano un progetto di vita insieme capace di rendere felici entrambi? Scegli un ristorante o un luogo che vi abbia unito in maniera speciale: uscire dal solito ambiente e trovarsi in un posto del cuore renderà più facile parlarsi a cuore aperto. Evita di cadere in recriminazioni, colpe e esci dal sistema di ruoli. Parla lentamente, senza cedere alla tentazione di offendere o usare parole che potrebbero ferire per sempre: spiega cosa ti addolora, esponiti. Per salvare la vostra coppia dovrete entrambi correre il rischio di andare allo scoperto.



4 Sei davvero sicuro che il problema sia l'altro? Talvolta i motivi di litigio possono nascere dagli schemi della famiglia d'origine o la rottura dei patti impliciti che fondano la sopravvivenza di ogni coppia. Ugualmente può succedere che il partner divenga una valvola di sfogo rispetto a ciò che nella nostra vita non funziona. Ricorda che raggiungere un livello di intimità più profondo non significa che l'altro debba diventare la tua palestra personale: per sfogare rabbia e emozioni represse esistono altri luoghi e attività. Non puoi incolpare l'altro per ciò che succede nella tua vita, perché la responsabilità della tua esistenza è esclusivamente tua.



Siete diventati genitori? Le donne tendono di frequente a escludere l'uomo concentrandosi unicamente sul pargolo: lascia che padre e figlio costruiscano una nicchia di intimità, è vitale per lo sviluppo di un rapporto costruttivo e al tempo stesso permetterà alla neomamma di avere qualche momento di libertà in cui potersi rilassare. Le donne nel momento in cui diventano madri hanno bisogno di sentirsi protette e sostenute in questa splendida e difficile fase che troppo spesso oggi si trovano ad affrontare da sole: a volte basta una piccola sorpresa, una cena insieme, o il semplice gesto di caricare la lavatrice senza che nessuno ti abbia chiesto di farlo.



5. Dimentica: potrebbe sembrare paradossale, eppure è un passo importante. Dopo aver analizzato e capito le tue ragioni, essersi parlati dal profondo del cuore nell'onestà più totale, è necessario fermarsi altrimenti la tensione potrebbe ben presto divenire insostenibile. Arriva un momento in cui diventa necessario deporre le armi, non farsi prendere dall'ansia delle aspettative e smettere di provare il termometro della coppia per lasciare se stessi e l'altro liberi di comportarsi secondo ciò che veramente detta l'istinto. Dedicatevi a ciò che amate, smettete di guardarvi reciprocamente come se ogni volte fosse un test e provate semplicemente a divertirvi, come ai vecchi tempi quando ci si aspettava meno dall'altro e si sapeva godere di più dei momenti insieme.