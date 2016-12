2 ottobre 2014 Se in vacanza hai avuto un rapporto a rischio Non c’è tempo da perdere, corri dallo specialista per scongiurare ogni malattia sessualmente trasmissibile. Senza ingigantire il problema né minimizzarlo Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Oltre la metà degli Italiani pratica sesso non protetto, anche durante rapporti occasionali. Lo rivela un sondaggio dalla Sigo (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) sulle abitudini sessuali dei vacanzieri di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Solo il 30% degli intervistati si ricorda di mettere il preservativo in valigia. Per tutti gli altri non è necessario, anche se ammettono di non disdegnare avventure di una notte. Pare quindi che il sesso sia vissuto prevalentemente in modo romantico, come se il fatto di non essere programmato aumentasse il gusto della trasgressione.

L’unica controindicazione, sempre secondo l’inchiesta, è la gravidanza indesiderata, non certo le malattie a trasmissione sessuale! Sì, perché ci si sente invincibili illudendosi che “certe cose” accadono agli altri, non a se stessi. Eppure, non sempre si può essere così sicuri. Se non ci si è premuniti PRIMA di buttarsi tra le braccia di un semi-sconosciuto, è bene adottare qualche cautela dopo. Ricordiamoci che non possiamo quanto lui (o lei) ha una vita sessuale promiscua, che ci espone a rischi di contagio.



Così diventa importante valutare la percentuale di rischio, rivolgendosi a medici specialisti in Venereologia (la branca della medicina che cura le affezioni della pelle e degli organi sessuali). Il medico sarà in grado di valutare il rischio in base a precisi algoritmi, elaborati dalle società di sessuologia, che tengono conto di vari fattori come modalità del rapporto, tempi, durata e presenza di preliminari. È bene chiedere il parere dello specialista, anche in assenza di sintomi specifici, perché il semplice colloquio con un esperto da solo basta a rassicurare e calmare eventuali ansie di essere stati infetti in modo irreparabile.



L’anamnesi della storia clinica del paziente infatti serve al medico per valutare l’effettivo rischio di aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile e per prescrivergli gli esami specifici. In questi casi il fai-da-te è controproducente: auto-prescriversi lunghi elenchi di analisi - senza un supporto medico - rischia di aumentare l’ansia senza comprendere bene le indagini che occorrono realmente.



Se necessario, il medico prescriverà una terapia preventiva per scongiurare la manifestazione dei sintomi delle malattie più comuni. In caso di prime avvisaglie potrà ritenere opportuno trattare il problema prima che questo diventi più grave o possa interessare altre persone. Tanto più precoce sarà il trattamento, laddove necessario, e tanto più rapida e semplice sarà la guarigione (ovviamente per le malattie per le quali esiste un trattamento efficace). I microrganismi responsabili di queste malattie sono diversi e diverse saranno pertanto anche le terapie: a volte basterà una semplice terapia locale, altre volte il trattamento dovrà essere più energico e coinvolgere anche il partner.