Quando il sesso diventa ginnastica

07:00 - Oltre alla lettera “s”, sesso e sport hanno in comune l’aspetto positivo di contribuire al miglioramento della salute sia dal punto di vista fisico che psicologico. Con un po’ di fantasia e allenamento ci si può divertire a mettere in pratica le posizioni che aumentano il piacere, tenendo conto della forma fisica. Ecco quali sono:

Posizione: G.A.G (gambe, addominali e glutei) - Per lei: esegui degli squat, tenendo i piedi poco più larghi delle spalle, con le punte leggermente in fuori, l’addome contratto e il petto in fuori. La testa e la schiena sono ben dritte. Inspirando piega le ginocchia ed abbassati fino a portare le cosce ad un livello parallelo al pavimento.

Per lui: distenditi supino sul pavimento, piega le ginocchia e tieni i piedi a terra. Solleva la testa e le spalle verso le ginocchia espirando e contraendo gli addominali.



Posizione allenare cosce e glutei - Per lei: supina, ginocchia flesse e piedi a terra. Le mani sono poggiate a terra ai lati del viso. A questo punto, facendo forza sui talloni spingi il sedere verso l'alto. Rimani per 5 secondi in questa posizione poi torna alla postura iniziale. Espira quando sollevi, inspira quando scendi.



Posizione: kick back - Per lei: Mettiti in ginocchio, appoggiando con quello destro e reggi il busto con i gomiti. Porta indietro la gamba sinistra, sollevandola più alta che puoi. Così portala giù verso il pavimento senza arrivare a toccarlo. Esegui alternando le gambe.



Posizione per rinforzare i pettorali - Per lei: Assumi una posizione prona (il sedere rivolto verso l’alto) con le punte dei piedi appoggiate a terra, il busto sorretto dalle braccia e le mani più larghe delle spalle. Mantieni la schiena e le gambe dritte e abbassati lentamente flettendo le braccia più che puoi fino a toccare il partner, ma senza mai appoggiarti. Da questa posizione spingiti verso l'alto fino ad arrivare alla posizione iniziale.



Posizione di stretching per femorali - Per lei: In posizione supina con le gambe unite e distese a terra. Lui inginocchiato di fronte a lei le solleva le gambe, fino a formare un angolo di 90° con il busto fino a farle sentire una leggera tensione sulla parte posteriore delle cosce. Mantieni per 30 secondi.