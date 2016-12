Profumo di donna: è l'aroma di mughetto

08:00 - L'attrazione tra uomo e donna è una questione di naso: è noto che i richiami e i messaggi di gradimento o di repulsione tra soggetti di sesso opposto si fondano in gran parte su stimoli odorosi. Ora si scopre che un segnale di "richiamo" particolarmente intenso sia portato dall'aroma del mughetto, fiore nel quale gli esperti hanno identificato il "profumo di donna". Quando però l'uomo non possiede i recettori in grado di percepirlo, si verifica un calo verticale del desiderio, come pure del testosterone, l'ormone maschile per eccellenza.

Lo riferiscono gli studiosi dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova, in uno lavoro presentato al XXIX Convegno Medicina della riproduzione e attualmente al vaglio della rivista internazionale 'Frontiers in Cognitive Science'. Come spiega Carlo Foresta, direttore del Servizio di fisiopatologia della riproduzione umana dell'Ateneo, molti animali, compresi i mammiferi, sono attratti dal partner grazie a particolari stimoli odorosi. Anche se negli esseri umani l'olfatto non è acuto come in altre specie, è dimostrato che l'olfatto presidia una quota importante del nostro codice genetico.



Secondo alcuni recenti studi svedesi, i maschi adulti hanno una maggiore sensibilità olfattiva, rispetto alle donne loro coetanee, nei confronti di una particolare sostanza sintetica, il Bourgeonal, molto somigliante a livello olfattivo proprio al mughetto. Il recettore olfattivo che "riconosce" questo particolare aroma è espresso anche sulla coda degli spermatozoi umani, ed è in grado di guidare la propulsione verso questa molecola odorosa.

Un secondo gruppo di studiosi, guidato dal direttore della Clinica otorinolaringoiatrica Alberto Staffieri, dal ricercatore Giancarlo Ottaviano e dallo stesso Carlo Foresta, ha condotto una serie di ricerche sull'influenza dell'olfatto sul desiderio sessuale e sull'infertilità di coppia. Spiega Foresta: "La ricerca ha evidenziato una stretta relazione tra desiderio sessuale e sensibilità olfattiva per l'aroma di mughetto in giovani maschi adulti. In particolare, tanto maggiore era la sensibilità olfattiva per il Bourgeonal, tanto più elevato era il desiderio sessuale, valutato mediante un questionario".



Gli esperti hanno individuato anche una relazione tra la sensibilità olfattiva per il Bourgeonal e la concentrazione di testosterone, di fondamentale importanza per il desiderio sessuale. "Questi risultati, spiega l'esperto, confermerebbero come il recettore olfattivo all'aroma di mughetto possa essere uno degli strumenti fisiologici che i maschi utilizzano per la selezione del proprio partner sessuale".