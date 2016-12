Lui (molto) più grande di lei: piace ancora?

07:00 - Secondo il portale di incontri Aristofante il 62% delle donne sarebbe felice di provare una relazione con un uomo molto più grande di loro. Un dato inaspettato che va in controtendenza, visto il fenomeno delle donne che scelgono un partner molto più giovane di loro, le cosiddette “cougar”.

Diversi i pregiudizi verso le donne attratte da uomini con il doppio dei loro anni: cercano un padre mai avuto, un conto in banca sostanzioso, un partner sessualmente raffinato, un uomo che le vizi ecc. Eppure spesso l’amore sboccia senza guardare i documenti. Seppur con differenze di età, nelle relazioni d’amore gli aspetti “richiesti” sono sempre gli stessi: condivisione di interessi, affetto profondo, unione intellettuale e fisica, costruzione di un progetto comune. Qualcuno si interroga se 10 anni sia il gap massimo consentito; altri temono che oltre i 15 anni l’infelicità sia dietro l’angolo; altri ancora (quanti?) vivono la loro distanza generazionale senza troppi problemi, guardando alle coppie vip o della storia che sono resistite malgrado un’importante differenza di età.



Qual è il problema, allora? Non solo bisogna far fronte agli sguardi maliziosi degli altri, ma superare le difficoltà di comprensione legate alla differenza di età.



Il consiglio: accettare per primi la relazione. Spesso chi si pone mille scrupoli è chi vive la relazione da protagonista: teme di sbagliare e di stare ipotecando il proprio futuro, preoccupazioni in cui si sente l’eco dei giudizi culturali.



Con una differenza di età importante, la questione non riguarda tanto il rapporto in sé ma le difficoltà che hanno gli altri nell’approvarlo. Sì, perché la felicità individuale (e non solo di coppia) passa anche dal giudizio degli altri. La cosa più utile da fare, in questi casi, è chiedersi prima di tutto, e con assoluta sincerità, se veramente si tiene al partner così anziano e quanto si è disposte a investire nel rapporto. Se la risposta conferma che si ama molto quella persona e che la sua assenza ci farebbe soffrire enormemente, non resta che concludere che si è ormai sviluppato un forte legame affettivo. È questa la cosa importante: gli altri se ne faranno una ragione.



Come comportarsi: affrontare con molta naturalezza amici e familiari. Bisogna trovare il coraggio di vivere i rapporti sociali con serenità, senza sentire il bisogno di dare spiegazioni. A volte occorre frenare la voce interiore che giustifica a se stessi il perché di certe scelte. E vivere la relazione per quella che è. Se si “mentalizza” troppo un rapporto, si rischia di non gustare del qui ed ora. E nessuno ci garantisce in eterno la felicità in amore, nemmeno con un coetaneo.



Quanto alle difficoltà di comprensione legate all’età si presume che, almeno all’inizio del rapporto, non dovrebbero essercene, dato lo stato di innamoramento. Con il tempo, di certo, queste sono destinate a emergere e, forse, a provocare delle crisi: l’importante è esserne consapevoli e saperle affrontare, senza fingere di non vederle o mostrandosi impreparati, come se queste situazioni fossero “inaspettate”.