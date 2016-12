L'amore al tempo dei social: decalogo di buon comportamento

07:00 - In rete si condividono momenti d'amore, ci si tagga o stagga a seconda delle amicizie del momento e se il rapporto finisce l'eliminazione dai social è dietro l'angolo. Eppure sembra che qualche volta si finisca per dimenticare le piccole regole di civiltà che dovrebbero guidare il nostro comportamento in modo da non scadere nella banalità o, ancora peggio, nella maleducazione.

Conoscersi attraverso una chat su internet o grazie all'uso dei social diventa sempre più frequente, tuttavia è bene non dimenticare che la tecnologia è preziosa solo quando riusciamo a utilizzarla in modo consapevole e intelligente. Ecco come comportarti se anche tu cerchi l'amore via web.



1 Sei iscritta a un social, come Twitter o Facebook, o a un sito d'incontri? Fai attenzione a quale immagine dai di te stesso. Evita fotografie troppo provocanti o di cattivo gusto, se non desideri attirare commenti o personaggi di altrettanto dubbio gusto. Soprattutto se sei una donna è importante allontanare il rischio di richieste d'amicizia che possano trasformarsi in un incontro dal sapore amaro.



2 Come parli di te? Avere due profili, uno a esclusiva del tuo mondo lavorativo e l'altro per incontri e amicizie, di frequente non paga: per entrambi vale la regola di essere politically correct e evitare immagini eccessive. Usa la sincerità, dai spazio a ciò che davvero ti interessa e come sei. Nelle info evita di scrivere cose come 'Lavoro: me stesso': indicare il lavoro che svolgi o le attività che ami ti darà modo di avere uno spunto di conversazione e presentare chi sei veramente. Ricorda che, sia su un profilo lavorativo, sia su uno personale inserire foto troppo intime non è mai una buona idea.



3 Secondo le stime in Italia circa 3 milioni di single risulta iscritto a siti di dating: internet ci consente di chiacchierare, conoscere nuove persone, anche lontane dal luogo in cui siamo. Elimina subito chi vira la conversazioni verso il sesso, ma anche chi mostra il solito approccio banale. Usa la chat per scoprire i gusti dell'altro, gli hobby o il suo stile di vita: rimanda a concedere il tuo numero di telefono.



4 State per incontrarvi, ma finora vi siete parlati solo in chat? Scegli un luogo pubblico, come un locale, un museo o una piazza frequentata: potrete darvi appuntamento per una mostra o qualcosa che riguardi un vostro interesse comune. Non partire nutrendo aspettative sull'amore: potrebbe essere la scintilla per una bella amicizia o una persona che semplicemente desta il tuo entusiasmo e con cui coltivare del tempo libero.



5 Esistono momenti della vita di una persona in cui si ha l'insopprimibile desiderio di condividere con il mondo intero ciò che ci sta succedendo: più che umano, ma attenzione a non esagerare. Se diventi madre riempire Facebook con le foto dei tuoi figli, non è una buona idea, perché l'immagine dei minori dovrebbe essere protetta, anche legalmente, da chi potrebbe farne un cattivo uso. Inoltre ricorda che ciò che posti continuerà a girare, fuori dal tuo controllo, per sempre: un giorno forse tuo figlio non gradirebbe di trovare sue foto in giro per la rete, così come la foto di te e il partner in pose intime... decisamente no! Pessimo gusto.

6 I social sono un'arma pericolosa, perché sempre più spesso vengono trattati come un diario personale, tuttavia è sempre bene tener presente che rappresentano una bacheca letta da tutti, minuto per minuto. Evita attacchi velenosi all'ex, tanto più se siete ancora legati da figli. Meglio lavare i panni sporchi in famiglia, come prescrivevano le buone regole di un tempo, e evitare di alimentare il gossip facile, giusto?



7 Secondo un'indagine sulla sicurezza nelle telecomunicazioni, molte società di dating non forniscono informazioni trasparenti: il rischio è che i profili non vengano realmente rimossi anche per chi richieda la cancellazione o che le proprie immagini vengano utilizzate per fini pubblicitari. Leggi sempre con attenzione ciò che sottoscrivi quando decidi di registrarti a un sito. Usa immagini simpatiche, ma eleganti e di un certo gusto. Sii prudente nel divulgare mail, informazioni personali come indirizzi e luoghi di appartenenza, o peggio, numeri di carta di credito. In questi casi è sempre bene utilizzare un indirizzo mail apposito e una carta di credito ricaricabile.



8 Vi amate? Splendido, però non c'è alcun bisogno di scriverlo su un social. Decisamente più elegante e intimo lasciare un bigliettino, come ai vecchi tempi, nella tasca della giacca o sotto il piatto della colazione. Preservare la propria intimità significa evitare di gettare la propria vita, amorosa e familiare, in pasto ai mille occhi di internet. Purtroppo, di frequente cadiamo nella banalità dell'esibizionismo senza pensare che dichiarazione d'amore a figli, magari neonati che di certo non navigano in internet, o partner risultano banali, quasi sempre. Perché solo alla persona a cui è dedicato questo messaggio batterà forte il cuore nel leggerlo.



9 Tasto dolente: l'amore si è trasformato in una camera a gas. Anche in questo caso è importante l'educazione... e la civiltà! A meno che non ci siano buoni motivi per farlo, evita di cancellare il profilo dell'altro dai social, ne gioverà anche la tua immagine: oggi esiste l'opportunità di usare filtri che ti consentiranno di limitare il raggio d'azione (e di visita) dell'ex senza il bisogno di eliminarlo dalle tue cerchie di interesse. Assolutamente da evitare immagini di te in versione flirt o fotografie di nuove relazioni: per i primi tempi usa l'arma del buon gusto unitamente a una sana dose di discrezione. Hai voglia di dirgliene quattro? Non su internet, per favore, su una bacheca dove tutti possono leggervi, né via chat: meglio un sacro silenzio.



10 Ammonta al 34%, da parte dei maschietti, e il 37% per il lato femminile, la percentuale di persone che trova divertenti gli incontri online. Usa la rete per esprimere ciò che ti piace o ti ispira. Ricorda che le lamentele sono divertenti solo quando provengono da un animo molto ironico, ma nella maggior parte dei casi risultano pesanti, così come lo sono le immagini dall'effetto spam sulla bellezza dell'essere madre o donna, o le foto di mille cuccioli che invadono le home di gatti e cagnolini. Scrivi qualcosa di personale: un pensiero tuo, che non abbia niente a che fare invadere la privacy della tua vita, ma sia semplicemente il mezzo per condividere con gli altri un frammento della giornata, un pensiero bello, un libro o un interesse che accende la tua fantasia. Allora internet diverrà un luogo più bello e colorato in cui ispirarsi a vicenda.