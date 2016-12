Il tuo lui fa le ore piccole al pc? Forse è colpa di... YouPorn

07:00 - Lo sapevi che sono proprio gli Italiani i più accaniti utenti di YouPorn in Europa? Il popolare sito per la condivisione di video pornografici, che in un anno viene visitato da quasi 5 miliardi di persone, riesce a tenere incollati per ben 11 minuti (in media) i nostri connazionali che si avventurano speranzosi nello sterminato mondo dei filmati hot. E quale parola ricercano di più? "Sara Tommasi".

Ora, non è certo il caso che tu installi sul computer di casa un software per il parental control. Però forse sarebbe meglio che ogni tanto controllassi la cronologia dei siti che il tuo lui ha visitato di recente.



Ma perché è scattato l'allarme tra le donne italiane? Il fatto è che poco tempo fa è nato un nuovo strumento di ricerca online che ci dice in tempo reale quali sono le parole più cliccate sul sesso. Si chiama "Live Searches" ed è stato lanciato da PornMD, un motore di ricerca creato esclusivamente per pescare i video porno pubblicati dai siti che fanno capo alla super piattaforma PornHub, un colosso dell'hard online di cui fa parte anche il popolare YouPorn.



Live Searches è in grado di stilare classifiche a luci rosse, sia a livello mondiale che nazionale. Può individuare, istante per istante, tutte le ricerche che gli internauti stanno effettuando riguardo al sesso e le trasforma in parole chiave, fino a stilare una graduatoria, che può essere internazionale o relativa a uno specifico Paese, a seconda dell'ampiezza del territorio virtuale esplorato. E Live Searches può permettersi davvero di rilasciare risultati attendibili: essendo il database erotico che PornMD mette a disposizione dei propri utenti veramente sterminato, le analisi effettuate sul loro comportamento all'interno della piattaforma possono restituire immagini altamente rappresentative delle attività in Rete degli aficionados del sesso virtuale.



Vuoi sapere quali sono le parole più ricercate su Internet riguardo alla sfera sessuale dagli internauti (che si presume siano per la maggior parte di sesso maschile)? A livello mondiale, vanno forte: "massaggio", "amatoriale", "adolescenti", "donne mature. Per restare invece nel nostro Paese, gli italiani digitano "italian", "italiana", "Italia" o il nome di una specifica show girl. E in questo caso la palma d'oro la vince una certa "Sara Tommasi". Dietro ai primi termini classificati troviamo poi "mature", "casting", "Milf" (ovvero "mother/mom I'd like to fuck"), "teen" e "mom".



L'avresti mai detto? D'ora in poi impegnati a cronometrare le sedute del tuo uomo davanti al pc: se ogni sessione si aggira intorno agli 11 minuti, forse è il caso che inizi a preoccuparti.