29 luglio 2014 Il lato sportivo del sesso Se stai pensando a un invito ad essere più disinvolta, ti sbagli: qui si parla di ginnastica sotto le lenzuola, proprio come se fosse uno sport

07:00 - Sesso e sport hanno in comune non solo la lettera “s” ma anche il fatto di essere una delle attività (ginniche) che fanno perdere peso. Fin qui nessuna novità, tranne quella che alcuni ricercatori dell’Università di Chicago hanno calcolato che durante un rapporto sessuale si può perdere sino a 500 calorie. A beneficiare dell'attività sessuale non è solo la forma fisica, ma anche la frequenza cardiaca, che si allena anche se non si fanno acrobazie particolari sotto le lenzuola.

Uno dei suggerimenti principali per tonificare la muscolatura (soprattutto della parte inferiore del corpo) è quella di cambiare posizioni nell’arco di uno stesso rapporto. I muscoli che lavorano di più sono proprio quelli più critici per il sesso femminile: gambe, addominali e glutei. Soprattutto se a guidare il gioco è lei, ovvero lei è sopra di lui.



Tuttavia, per essere efficace come uno sport, il sesso deve essere praticato per almeno 30 minuti, anche a più riprese nel corso della stessa giornata. Certo, qualcuno potrebbe storcere il naso al pensiero di dare al sesso il ritmo di una lezione di aerobica, ma quest’associazione potrebbe vivacizzare un’attività sessuale divenuta routiniera.



Avere un'attività sessuale regolare è anche una via alternativa per praticare le tecniche di respirazione: durante un rapporto la capacità polmonare viene potenziata. Rassodamento dei muscoli, respirazione più controllata e profonda, elasticità dei tendini e drenaggio delle tossine, grazie alla sudorazione: sono questi gli altri benefici del sesso.



È risaputo inoltre che un’attività sessuale regolare allevia lo stress e tende ad aumentare le difese immunitarie. Se si pratica sport, inoltre, può migliorare i risultati degli allenamenti sportivi stessi. Per non parlare degli arcinoti effetti euforici, grazie alla produzione di endorfine, i neurotrasmettitori della felicità.



Naturalmente, pensare solo al sesso come a un’attività sportiva sarebbe riduttivo: non dimentichiamo che il senso di benessere che dà l'attività sessuale è tale solo se si ha una relazione d'amore in cui ci si sente coinvolti e ricambiati. In caso contrario, ci si può caricare di stress che porta involontariamente a ingurgitare calorie di troppo.