Ecco come flirto sotto l’ombrellone

07:00 - Single o in coppia, dimenticare l’arte della seduzione non è mai un’ottima mossa. Soprattutto con la bella stagione, quando la voglia di piacere (e piacersi) sale. Secondo gli esperti, flirtare aumenta l’autostima, migliora le relazioni interpersonali (anche quelle non legate all’amore), aiuta a sdrammatizzare i problemi della vita, tiene in esercizio l’allenamento emotivo. I risultati migliori si ottengono se si è disinvolte e poco “studiate”, come se flirtare fosse naturale come bere un bicchiere d’acqua.

Pronte a ripassare la lezione? Il divertimento è garantito!



Sguardo - Un decalogo sul flirt non può non cominciare con il gioco di sguardi. Perché sia efficace e non spaventi, evita di fissare lui (o lei) con insistenza. L’incrocio di sguardi deve durare al massimo 3 secondi: in questo frangente sorridi brevemente e poi guarda da un’altra parte.



Mistero - Hai appena conosciuto il vicino d’ombrellone? Per essere seduttiva, evita di parlare subito di te. Lascia parlare lui, svelando giusto qualche dettaglio sulla tua vita privata.



Umorismo - Chi ha la battuta pronta seduce senza accorgersene. Perché riesce a rompere il ghiaccio “risolvendo” il problema insicurezza legato ai nuovi contatti da agganciare. E se la prontezza manca? Niente paura, osserva quello che ti circonda e inventa qualcosa di assurdo, come: "Hai notato che la nuova moda è farsi il selfie in acqua al largo?” E poi ridete insieme (come si può portare con sé il telefono in mare?): libera endorfine e rivela una buona compatibilità.



Imbarazzo - La voglia di conquistarlo ti porta ad essere euforica e nello stesso timida? Il risultato è un mix di imbarazzo che può portarti a rivolgergli le domande sbagliate, come quelle dirette che potrebbero infastidire e far calare il silenzio. Anziché chiedere: “Che lavoro fai?” cambia in “Sembri felice! Hai appena avuto una promozione?”. In questo modo, oltre a scacciare il nervosismo, mostrerai interesse nei suoi confronti e collezionerai elementi da sfruttare nel corso del flirt.



Sorriso - Da ragazzina eri attratta dal bel tenebroso? Ma poi ti sei accorta che dietro il muso lungo non c’è nemmeno un briciolo di quella profondità che speravi. Il discorso è valido al contrario: pochi uomini cercano veramente le malinconiche perenni. Il potere seduttivo di un bel sorriso è 10 volte maggiore di un volto “oscuro”. Quindi scaccia la negatività, che fa perdere interesse, e non lamentarti o rischierai di trovarti sole. Invece, parla delle cose che vi piacciono: sarai automaticamente più luminosa e affascinante.



Allusioni sessuali - Alcune persone sono eccitate dalle conversazioni spinte (ma non troppo). Se il clima c’è, sonda il terreno inserendo qualche allusione al sesso, a patto che non siano volgari o forzate. Basta usare termini come "eccitare" o "stimolare" in argomenti che hanno poco a che vedere con il sesso. Provare per credere.



Abbigliamento - Paradossalmente il modo più efficace per sedurre non è tanto indossare quell’abito mozzafiato per far colpo su di lui, bensì per far colpo su…te stessa! Ci hai fatto caso? Se indossi una mise che ti fa sentire bella e sexy, automaticamente ti consideri bella e sexy e inizi a comportarti di conseguenza. Questo aumenta la sicurezza in se stesse e la disinvoltura, ovvero potentissime arme di seduzioni. Nessuno vuol trovarsi a consolare l’insicura sul proprio aspetto, costringendosi ad elargire rassicurazioni.



Capitolo voce - Oltre che con lo sguardo si seduce con…l’udito. Esercitati ad allenare il timbro di voce, ricordando che sussurrare piuttosto che parlare con voce stridula aumenta il sex appeal. Se vuoi entrare in intimità con lui abbassa il tono della voce, avvicinandoti leggermente: sentirà il profumo della tua pelle, il calore del tuo corpo e la vicinanza.



Indifferenza - Ovvero essere indifferenti a ciò che mi succede per caso. Adotta piccole strategie per lasciare intravedere il tuo corpo o lasciati sfuggire un particolare piccante, come se nulla fosse. Anzi, mostrando di sperare di non essere sentita o vista può aggiungere fascino alla tua persona, facendogli intuire che oltre a quello che vede c'è molto da scoprire... Via libera quindi a trucchi maliziosi, come lasciar cadere qualcosa per terra, lasciare che la spallina del costume, o che l'orlo del pareo salga, senza sistemarsi subito, ma dopo qualche secondo, facendo finta di sperare di non essere viste...