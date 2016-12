Coppia: tornare con l’ex, sì o no?

07:00 - È un classico: vi siete lasciati da qualche tempo, le ferite sono guarite, vi sentite un po’ soli e vi balena in mente di tornare con il vostro ex-partner. Dopo tutto, non stavate poi tanto male insieme. Se si aggiunge un incontro inaspettato, anche solo su whatsapp, la questione “torno-non-torno” si trasforma in un dubbio amletico.

Eppure, in teoria solo il 45% dei single tornerebbe con l’ex, in linea con il detto “la minestra riscaldata non è mai troppo buona”: lo rivela un sondaggio condotto dall’agenzia matrimoniale Eliana Monti. Le donne inoltre sarebbero meno disposte degli uomini a riallacciare una vecchia relazione, perché di solito non lasciano a cuor leggero. Quando la decisione è presa, spesso si tratta di una chiusura definitiva, e non di un colpo di testa dettato dall'emotività.



Gli uomini, dal canto loro, sono più disponibili a tornare con l’ex, e solo il 41% lo esclude a priori. Quindi, se è lui a a tentare un riavvicinamento, è probabile che ci sia sotto qualcosa, che si tratti di una frequentazione senza impegno o di una relazione seria. Ma perché tornare insieme?



Escludendo i casi in cui le rotture sono state determinate da tradimenti (nessuno vorrebbe per la seconda volta un partner infedele), non importa più chi ha lasciato chi. Dopo un po’ di tempo, a quanto risulta dal sondaggio, l’orgoglio passa in secondo piano e si dimentica i momenti negativi, sempre se il sentimento è stato autentico.



Per capire se tornare con l’ex è una mossa giusta, basta rispondere sinceramente alla domanda se il “ritorno” è un modo per accontentarsi. Se la risposta è no, e nonostante tutto provi ancora qualcosa per il tuo ex, e tra voi è finita perché forse non era il momento giusto per stare insieme... perché no?



Al contrario, se a spingerti tra le sue braccia sono le vocine che ti dicono "quando lo trovo un altro così", "alla fine non stavamo poi così male insieme", o "almeno a lui non importava se mettevo il pigiamone con i pinguini", forse pensi di non meritarti di meglio o che non troverai mai l'anima gemella. Più che di un ex fidanzato che finirebbe per compensare le tue insicurezze, hai bisogno di aumentare la tua autostima. Meglio dare un taglio definitivo al passato e guardarsi intorno, senza essere impazienti: a volte essere single può essere un momento in cui fare chiarezza tra i propri desideri e mettersi alla prova, un periodo di straordinaria crescita personale, necessario a trovare un nuovo amore. Più grande e maturo, più felice, di qualsiasi altro. Insomma: il bello deve ancora venire.