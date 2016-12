Coppia: quando la "prima mossa" tocca a lei

07:00 - In fatto di seduzione, una donna che prende l’iniziativa non fa più notizia, anzi se mai è vero il contrario. Il rischio però è quello di risultare troppo disponibili o aggressive, provocando nell'uomo l’ansia da prestazione che lo possa far allontanare. Un’eccessiva disinvoltura inoltre potrebbe indurlo ad approfittarsene anche se non prova un reale interesse. Che fare? Imparare a sedurlo nel modo giusto. Ovvero, senza che lui se ne accorga. Scopri come:

1) Sfrutta la comunicazione non verbale attraverso un gioco di sguardi, ma ben “dosato”. Non essere cioè eccessivamente diretta



2) Per evitare di intimidirlo, non fissarlo a lungo, ma guardalo in modo intenso per pochissimi attimi. Una volta incrociato il suo sguardo, distogli subito il tuo, lasciandolo nel dubbio. Quest’abile mossa lo porterà ad accorciare le distanze



3) Mentre fuggi il suo sguardo, non cambiare posizione con il resto del corpo. Limitati a volgere altrove solo la testa o, meglio, le palpebre. In questo modo comunicherai dolcezza e un pizzico di pudore, senza sembrare goffa



4) Sempre con il corpo, lanciagli messaggi che lo incoraggino ad avvicinarsi, senza sembrare aggressiva o troppo invitante. Come fare? Resta in una posizione rilassata, facendo attenzione a non comunicare nervosismo. In altre parole, il tuo corpo deve sembrare che dica: “sono qui ad aspettarti, perché non ti avvicini?”



5) E quando finalmente arriva il primo contatto fisico? Naturalmente si parla di una sfioramento apparentemente involontario… Sii molto attenta a comunicare calma: il tuo gesto (della mano, del braccio, della spalla) deve essere sottile e lento, come se stesse conducendo una danza.



Se sarai stata brava a metterti in gioco con le armi della seduzione, stai sicura che lui si avvicinerà senza che tu abbia lanciato un messaggio aggressivo.