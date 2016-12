Coppia: dieci astuzie di buon sesso

08:00 - Fare bene l'amore è un vero toccasana per il corpo e per la mente. Il buon sesso è in grado di generare un vero e proprio circolo virtuoso di piacere: l'appagamento generato da una vita sessuale felice rende più sereni, sicuri di sé e più propensi… a ripetere l'esperienza spesso e volentieri. Purtroppo, non sempre si riesce a innescare questo felice meccanismo: lo stress e le preoccupazioni quotidiane possono trasformarsi in un ostacolo, come pure è possibile che in certe fasi della vita possiamo trovarci meno in sintonia con il nostro corpo o con il nostro partner. Ecco allora dieci suggerimenti, amici del buon sesso.

I suggerimenti arrivano dalla psicologa Floriana Ventura attraverso Melarossa.it, il sito di alimentazione e diete personalizzate a cura della S.I.S.A., la Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione.



1 - ORGASMO: NON E' UN DOVERE – Non è neppure un fatto automatico: è solo il possibile esito del rapporto."Impegnarsi" per raggiungerlo è il modo migliore per compromettere tutto. E' utile, invece, concentrarsi sulle proprie sensazioni e lasciarsi andare all’immaginazione, senza vergogna: la fantasia a volte fa miracoli.

2 - NON FINGERE! – Secondo la scrittrice e guru della sessuologia Lou Paget, meno del 30% delle donne ha un orgasmo durante l'amplesso. Se abbiamo qualche intoppo, dunque, possiamo consolarci: siamo in buona compagnia! In ogni caso, non ci si deve sentire in colpa e soprattutto si deve essere consapevoli che non c'è nulla che non vada in noi. Meglio rilassarsi e godere quello che stiamo vivendo nell'intimità con il partner, oppure scoprire le proprie sensazioni concedendosi dei momenti privati di piacere e di conoscenza di noi stesse.

3 – SÌ AI COMPLIMENTI - E' importante comunicare con il partner, spiegargli quello che si desidera e ascoltare le sue richieste. Si può cominciare facendosi qualche complimento, anche ricordando i difetti che amiamo nell'altro. Dire, ad esempio, “amo le tue curve” è rassicurante e aiuta a sdrammatizzare i punti deboli che potrebbero bloccare noi o il nostro lui.

4 - COMUNICA IL TUO DESIDERIO – Non sempre sono le stesse cose a darci piacere, specie se stiamo da molto tempo con lo stesso partner.. Esprimersi, parlare, manifestare quello che ci piace facilita l'orgasmo e fa capire al partner che è sulla giusta via. Se invece dobbiamo segnalare un fastidio, scegliamo frasi che non spengano la fantasia: basta un movimento della mano, senza bisogno di sottolineare l'errore.

5 - RINFORZA I MUSCOLI DEL PERINEO – I muscoli del pavimento pelvico possono davvero aiutare a raggiungere l'orgasmo. Si trovano alla base dell'addome, tra il pube e il coccige, e costituiscono il piano di sostegno per gli organi interni dell'addome. Quindi è importante rinforzarli con una serie apposita di esercizi, denominata esercizi di Kegel.

6) MUOVI IL BACINO – Eseguire oscillazioni e cerchi con i movimenti del bacino può aiutare a prendere coscienza del corpo e delle sue possibilità sessuali. E' utile anche la danza, in particolare quelle orientali e africane, ma va benissimo anche l'hula hop: migliora l'elasticità del busto e insegna a muoversi… anche sotto le lenzuola.

7 - SEGUI L'ISTINTO E NON AVER PAURA Di OSARE – Non temere di svegliare il tuo partner nel cuore della notte se senti il desiderio salire. Sì anche a qualche appuntamento che sconvolge l'andamento quotidiano delle giornate, e osare l'amore in situazioni “pericolose” o inconsuete. Tutto questo favorisce la produzione di dopamina, una molecola che stimola il desiderio e trasmette una vera sferzata di energia a tutto il corpo.

8 - RESPIRA! – I pensieri della vita quotidiana ci assalgono anche durante l'amplesso? Un modo semplice per allontanarli sta nel concentrarsi sul proprio respiro, come si fa ad esempio quando si fa jogging. E se si riesce a sintonizzare il respiro con quello del partner, la simbiosi può aumentare il piacere.

9 – POTERE ALL'IMMAGINAZIONE - Uomini e donne hanno tempi e modalità diversi per eccitarsi. Per giocare d'anticipo, l'immaginazione è una potente alleata: possiamo raccontare al partner un sogno o una fantasia erotica o quello che ci piacerebbe fare con lui. Oppure, inviargli un SMS o una mail "piccante".

10 – NIENTE STRESS NEL LETTO – Lo stress lavorativo e la fatica quotidiana hanno un pessimo effetto sulla libido, come hanno ampiamente dimostrato molti studi. Meno si fa sesso, però, meno si ha desiderio di farlo. Quindi, per combattere lo stress ritagliamoci del tempo per un po' di sport. Dopo le emozioni ci raggiungeranno più facilmente e i problemi saranno più facili da risolvere.