Come rimanere amici di un ex

07:00 - Rimanere in buoni rapporti nonostante il rapporto d'amore sia finito non è impossibile: è questione di fiducia, tempo e... memoria, perché chi ora sembra un nemico fino a qualche momento fa era la persona che abbiamo amato, è importante non dimenticarlo. Una persona che, in fondo, non potrà mai essere estranea.

Esiste un confine che è bene non superare mai: il rispetto, un vincolo sacro nei rapporti interpersonali così come in coppia, in grado di fondare la base per un amore costruttivo, sano, generosamente proiettato verso l'altro. Le discussioni con il partner talvolta possono degenerare, ma è bene non superare mai il sottile confine oltre il quale le parole possono diventare un'arma in grado di ferire gratuitamente e in modo indelebile. In fondo è molto semplice proclamare rispetto reciproco quando la relazione procede a gonfie vele e ci si sente in totale accordo.



Quando gli eventi precipitano e uno, o entrambi, si spostano verso direzioni differenti all'improvviso si diventa intolleranti, sembra difficile conciliare e si finisce non solo per dire ciò che per amore o timidezza abbiamo sempre taciuto, ma cattiverie gratuite che fanno male a entrambi perché generano odio. Nei momenti in cui ritrovare l'armonia è difficile è necessario ricordare che quella persona ha fatto parte della nostra vita. Il dolore talvolta fa parlare con rabbia, eppure tu stesso hai compiuto una scelta accettando di avere una relazione con chi ora guardi con odio, dunque inizia a accettare l'idea che le responsabilità siano condivise: solo quando ci avviciniamo a questa consapevolezza diventa possibile incontrare di nuovo l'altro senza astio, perché comprendiamo la nostra parte di responsabilità. Qualche volta le cose vanno male, accettalo.



Se senti che tu o l'altra persona siete ancora coinvolti dal rapporto non è il momento giusto per un avvicinamento: l'amicizia diventa possibile solo quando le ferite sono diventate cicatrici e la sofferenza è scomparsa per lasciare posto a una sana comprensione.



Datevi tempo. Le storie d'amore generalmente non finiscono quando ci si lascia, ma nel momento in cui siamo in grado di ritornare alla nostra indipendenza... e uscire con una persona diversa. Vedere l'altro con qualcuno può scatenare un'incredibile mole di rabbia repressa, ma dopo essersi lasciati tempo per sentire e superare il dolore, rivolgere l'attenzione verso un'altra direzione è sano.



Se la storia non ha possibilità per sopravvivere in futuro, è giusto che ognuno inizi a costruire il suo presente. Non sfogare sull'altro i tuoi dubbi, la rabbia o le paure represse: prendetevi del tempo per dirvi tutto ciò che sentite di voler esprimere, poi per un po' non cercatevi più.



Oggi con i social e internet è sempre più difficile rimanere all'oscuro di ciò che fa l'altro, eppure è proprio la distanza ciò che potrà apportare una qualità positiva al vostro futuro rapporto. Avete bisogno di ritornare ognuno verso la propria solitudine e rifugiarvi in ciò che amate. Se è necessario spiega all'altro che per il momento lo cancelli dai contatti: spiega con chiarezza che non è una vendetta, bensì uno strumento utile a entrambi per evitare di cadere nell'inutile tentazione di controllarvi da lontano.



Di solito sei mesi sono un periodo durante il quale è possibile compiere un lavoro iniziale su se stessi, al termine del quale capirai cosa ha funzionato nella storia e cosa no, focalizzerai i tuoi bisogni per il futuro e inizierai a vedere nell'ex i ricordi belli che vi hanno unito, così come le distanze che in onestà non avreste potuto sopportare.



A questo punto un incontro casuale o una telefonata che viene dal cuore e dalla sincera voglia di sentirsi potranno riannodare il filo che vi unisce. Non importa chi dei due fa il primo passo: chi pone troppo attenzione a cosa possa pensare l'altro ha la coda di paglia. Lascia che ognuno pensi ciò che vuole e comportati come desideri: essere rilassati è la miglior prova che davvero sei in una nuova fase. Qualche imbarazzo soprattutto all'inizio è normale, ma con il tempo sparirà.



Non esitare a chiedere all'altro di fermarsi quando senti che state toccando discorsi che non ti va di affrontare: agisci come ti senti, sii sincero e guidato dall'autenticità. L'amicizia nasce dall'intimità grazie alla quale conosciamo in maniera profonda l'altro e sopravvive agli urti della vita solo quando la nutriamo con rispetto, onestà, apertura mentale: gratuità.