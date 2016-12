Aspettando la prova costume: la dieta del sesso

14:36 - La prova costume è alle porte: per prepararsi, oltre alle solite diete, ginnastica e creme anti cellulite arriva ora una ricetta miracolosa. O almeno molto piacevole: la dieta del sesso. Mangiare e restare in forma è possibile grazie ad alcuni accorgimenti che sfruttano le proprietà “atletiche” dell’attività amorosa abbinate a cibi particolarmente sfiziosi. Ecco gli accostamenti cibo-eros particolarmente apprezzati dai nostri connazionali.

Sono molti che esperti convinti che il sesso possa essere considerato un’attività e una dieta fisica a tutti gli effetti: abbinarlo al cibo rende tutto più facile e ancora più piacevole. Un sondaggio condotto da Speed Date, agenzia italiana specializzata in eventi per single, ha preso in esame le risposte di mille persone iscritte al sito, le quali hanno risposto a domande sul modo in cu si stavano preparando all’estate 2014. Ne è uscita una divertente classifica di consuetudini e di giochi in cui il cibo diventa complice dell’eros.



BODY SUSHI - Al primo posto, con il 43% delle preferenze, troviamo una pratica sempre più popolare: nel “body sushi”, la donna si trasforma in un vero e proprio vassoio sul quale posare ogni tipo di finger food. Si mangia rigorosamente con le mani per non farsi male e il gioco di seduzione ovviamente culmina in un incontro vero e proprio, ideale per “bruciare” il pasto. Il sushi è del resto un tipo di alimentazione leggera e salutare, povera di calorie.

FRAGOLE E PANNA - Al secondo posto, l’immancabile binomio si gusta ancora una volta direttamente dal corpo del partner. Anche in questo caso, l’amplesso successivo ha ragione delle calorie assorbite. La pensa così il 21% degli iscritti.

CHAMPAGNE – Stavolta il corpo si trasforma in calice dal quale bere il seducente nettare con le bollicine. Sexy e intrigante, lo champagne regala sempre splendide sensazioni. In terza posizione, con il 19% delle preferenze.

CIOCCOLATO - Infine, con il 17%, ci sono gli amanti del cibo degli dei. Lo spalmerebbero su tutto, anche sul corpo, pronti a gustarlo in ogni sua bontà. E, come preludio a un incontro d’amore, ha anche il potere di non suscitare sensi di colpa, visto che verrà “bruciato” dalla passione. “Che sia il cibo o no la leva per un buon rapporto questo non importa – sostiene Giuseppe Gambardella, fondatore dell’agenzia specializzata in eventi e feste per single - L’importante è dedicare al sesso il tempo necessario per ritrovare il benessere fisico e mentale per affrontare al meglio ogni stagione, in primis l’estate”.