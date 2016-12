19 giugno 2014 Arriva l'estate: modi per accendere l'eros La bella stagione ci rende passionali: la pelle si scopre, gli sguardi si incrociano e c'è voglia di flirt, di passioni inespresse, di giochi d'intensa Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Il flirt più difficile? Quello con il proprio partner, perché è una persona che conosciamo già, eppure ritrovare il gusto della passione è un viaggio verso un territorio nuovo, da scoprire con curiosità e lentezza. Ecco come stuzzicare la passione... con il partner e non solo.

Se ormai guardi il tuo partner con l'aria sorniona di chi sa già tutto, è ora di dare uno scossone alla vostra vita di coppia. In fondo sappiamo che questa idea non è che uno specchio falsato dalla quotidianità, sempre uguale a se stessa e molto spesso sovraccaricata da impegni e doveri. All'inizio di una storia non facciamo proprio nulla di speciale, eppure il sapore di ciò che è ignoto possiede il brivido di libertà di ciò che può ancora sfuggire e la leggerezza delle cose fresche, appena nate. Recupera questo lato di leggerezza e divertiti a vivere un'estate piena di passione... con il partner o chi vuoi tu, ma soprattutto con te stesso. Perché l'autentica passione è una dimensione che riguarda non un altro, bensì noi stessi.



1) Il contatto fisico, sempre più raro tra le persone, è una bellissima abitudine, anche fra amici, perché permette di esercitare il tatto e esplorare l'altro attraverso uno senso antichissimo. Quando saluti qualcuno che ha attirato la tua attenzione sfioralo leggermente toccandolo con le dita e i capelli. Un'indagine scientifica effettuata nell'ambito della ristorazione ha rivelato un aumento del 30% delle mance dei camerieri abituati a interagire con il cliente con un leggero tocco: attenzione, non stiamo parlando solo di comportamenti seduttivi ma di esercitare la percezione a conoscere di più il corpo umano, senza timori, né ansie. Ritrovare il legame profondo con la fisicità fa bene al corpo e all'anima.



2) Qual è il tuo profumo preferito? I feromoni da millenni guidano il viaggio nella passione a livello subliminale. Evita di coprire l'odore naturale con profumazioni eccessive e intense, perché ogni corpo possiede la sua inesprimibile essenza. Secondo una serie di ricerche effettuate fra Svezia e l'Università di Padova su soglia olfattiva e desiderio sessuale, l'olfatto dei maschi adulti riesce a individuare il Bourgeonal, sostanza sintetica che ricorderebbe il mughetto. È nei fiori il segreto del desiderio? Quel che è certo è che, come ben sanno i celebri “nasi”, ogni fragranza assume sfumature diverse a seconda della persona. Scopri il tuo profumo, prova marche differenti e composti naturali, rendila tua: sarà come indossare un vestito inconfondibile in grado di raccontare chi sei. Non servono grandi quantità di profumo: prova a spruzzarlo alla base del collo, nell'incavo del collo e tra i capelli. Effetto seducente con classe.



3) La doccia si fa insieme: è sexy e... ti aiuta a risparmiare acqua, come indicato da Greenpeace nel suo decalogo sull'amore. Regola le luci di modo da ottenere un'illuminazione rilassante e soft. Puoi approfittare delle lunghe serate di luce dell'estate per evitare del tutto lampadine e elettricità: appena tornati dal lavoro vi avvolgerà un'atmosfera di pace rarefatta, da accentuare con qualche candela. Se hai la vasca da bagno aggiungi una manciata di sali minerali e gocce di olio essenziale. Il patchouli stimola le endorfine e è prezioso per chi tende a esercitare il proprio controllo su tutto, mentre l'olio essenziale di ylang ylang aiuta a liberare sensualità, sicurezza e femminilità: cosa ne dici di aggiungerne qualche goccia anche alla crema che usi dopo la doccia?



4) La persona di fronte a te sta risvegliando il tuo interesse? Guarda nella sua direzione distrattamente, senza pressione, e quando entrerà nel tuo cono visivo incontra per un attimo il suo sguardo, senza far nulla, ma con la leggerezza che è propria di chi sa godersi ogni attimo senza aspettative. Da uno sguardo può nascere un incontro, una chiacchiera o... anche solo rimanere un emozionante incrocio del destino. Lasciati andare al gioco: è questa la parte più bella, senza ansie, né aspettative.





5) Da quanto non giochi con il partner? Mentre sei al lavoro manda un sms: può essere di qualsiasi genere, tenero o leggermente piccante, basta che non contenga i soliti messaggi sulla spesa o le bollette da pagare. La sensualità inizia dal quotidiano. Esercitati a sentire di nuovo quel brivido che vi univa, c'è ancora: è solo sepolto dalla nostra incapacità di lasciarci andare.



6) Una ricerca effettuata in ambito britannico ha evidenziato che il 68% delle persone raggiunge l'orgasmo immaginando e identificandosi in narrazioni hot. Non si tratta di dare vita a ogni fantasia, ma di far tuo ciò che di intrigante essa possiede per te: puoi scegliere un piccolo particolare da cui prendere spunto per ritrovare l'intimità con il tuo corpo. A proposito, hai mai raccontato al partner le tue fantasie erotiche? Scegli una serata rilassante: potrebbe essere molto divertente e al tempo stesso scatenare piacevoli brividi.



7) Cucinate insieme? Di solito non succede, eppure preparare insieme la cena è altamente erotico, soprattutto se non viene visto dall'ottica della fretta con cui completare un dovere, ma con il piacere di divertirsi, ogni tanto, fianco a fianco. Scegliete due piatti semplici e complementari e datevi da fare: è il momento di fare un brindisi e mettere una musica che vi ricorda voi. Una mossa di danza sarà l'anticamera di un bacio improvviso.



8) Secondo una ricerca americana un giro sulle montagne russe favorirebbe un aumento del desiderio da parte del partner: in alternativa puoi sperimentare anche un film thriller. L'effetto paura, insieme al contatto, è in grado di avere effetti sull'ossitocina, e stimolerà la voglia di stare vicini vicini.



9) Inutile dirlo: uno dei segreti del piacere è l'attesa. Se con uno sconosciuto può essere ovvio, imparare a giocare anche con il partner esercitando il potere dell'attesa sarà ancora più divertente. Se siete usciti a cena sfiora le sue mani e il suo corpo: guarda l'altro negli occhi. Attraverso lo sguardo veicoliamo eros, desiderio, affetto; abbraccia la persona con cui stai perché spesso si negano i gesti fondamentali dell'affetto pensando che essi abbiano importanza solo quando siamo piccoli. Giocare con l'attesa, con il nostro corpo e con il desiderio dell'altro significa saper giocare con il tempo, con la vera seduzione, che è capacità di lasciarsi andare e inseguire il flusso vitale delle situazioni senza aspettative, soprattutto quelle che pensiamo di conoscere già e che, invece, sanno rivelarsi imprevedibili se solo ci concediamo di tornare a guardarle con innocenza e senza filtri.