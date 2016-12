Accetta che lui non cambierà e sii felice

07:00 - Hai iniziato una storia d'amore: tutto sembrava bellissimo, eppure ora sono emersi problemi e contrasti impossibili da immaginare fino a poco tempo fa. Ma sei davvero sicura che lui sia cambiato all'improvviso? Spesso quando si conosce una persona per la prima volta, tendiamo a non prestare attenzione a particolari atteggiamenti, abitudini e tendenze caratteriali che in seguito faranno una differenza fondamentale per l'andamento del rapporto. Presi dalla conoscenza dell'altro sottovalutiamo segnali che in realtà fanno chiaramente parte della sua modalità esistenziale, tuttavia nell'ebbrezza del momento iniziale questi indizi utili per capire l'altro non sembrano avere importanza.Talvolta succede persino di essere coscienti di tali fattori, eppure tendiamo a rimandare a un imprecisato domani la soluzione di conflitti, su cui, almeno in fase di innamoramento, non si sente un'urgenza al confronto.

Analizza il rapporto con il partner con lucidità. Parla all'altro con onestà e calma di ciò che senti: alcuni problemi vengono generati dall'ovvio impatto con la vita a due, ma con il giusto dialogo e l'impegno di entrambi potranno essere risolti trovando una via comune. A un'altra casistica, invece, appartengono i lati del carattere che fanno intrinsecamente parte del modo di essere dell'altro. Essi possono persino essere i lati che ti hanno affascinato, anche per la diversità da te, eppure, giorno dopo giorno, inizi a mal sopportare tali modalità. Rifletti: come tu, negli anni, hai sviluppato un preciso atteggiamento verso la vita, allo stesso modo il partner possiede lati che, con tutta probabilità, non cambieranno, soprattutto in una fase esistenziale in cui, terminato il periodo dell'adolescenza, i nostri caratteri possiedono una forma più stabile e meno incline all'elasticità.



Solo chi sente problematico un certo lato di se stesso può avvicinarsi al cambiamento: non si cambia mai per qualcuno, se non per se stessi.In questo caso amare il partner significa accettare, con onestà, questi lati e rispettare sia l'altro, sia noi stessi, guardando lo stato delle cose con lucidità. Crea spazi di indipendenza di modo che entrambi possiate coltivare le vostre diversità. Amare con gratuità è una scelta difficile poiché mette in gioco la completa generosità verso l'altro, ma anche il rispetto di noi stessi, ammettendo con sincerità quello che possiamo accettare e ciò su cui, invece, non possiamo transigere.Accetta prima di tutto te stessa: solo in questo modo sarai pronta a vivere la tua storia con consapevolezza e libertà, sapendo che l'amore è una scelta da compiere ogni giorno, con coraggio e onestà.