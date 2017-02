Alessandro Gesuita, la moda che accarezza i capelli

Così ha preso il via la tua avventura milanese… quali sono state le tappe cruciali della tua carriera e cosa ricordi di quegli anni? Com’è stato lavorare gomito a gomito con il re dei parrucchieri?

Mi sono trasferito a Milano non appena ho compiuto diciotto anni ed ho subito iniziato a lavorare nel negozio di Corso Garibaldi. Mi sono sentito un pesce fuor d’acqua! Sono stato catapultato d’improvviso in una città che non avevo mai visto, all’interno di un’azienda di quelle dimensioni, con delle dinamiche a me sino ad allora del tutto sconosciute, a contatto con persone diverse da quelle con le quali mi ero confrontato fino a quel giorno, in un contesto dal respiro marcatamente internazionale… mi è mancato il passaggio intermedio, l’esperienza in un salone “normale” della mia nuova città d’adozione avrebbe reso forse il distacco dalla mia realtà più graduale e meno traumatico… ma del resto io sono fatto così, sono sempre molto drastico nelle mie scelte e penso sia un po’ anche questo il mio punto di forza. Il Signor Aldo veniva a lavorare in quel salone una volta a settimana ed io in quelle giornate lo seguivo passo dopo passo, facendo qualsiasi cosa pur di assorbire il più possibile dalla sua arte. Dopo pochi mesi, al termine di una lunga giornata, mi ha guardato e mi ha detto: “Da martedì prossimo tu sei con me!”. Ricordo di aver pianto a dirotto per le ventiquattro ore successive: quello era il mio più grande sogno, io volevo lavorare con lui, non solo lavorare per lui. Sono così diventato, a soli diciannove anni, il suo quinto assistente e sono rimasto al suo fianco, con umiltà e dedizione, per cinque anni. Mi portava con sé ovunque: alle sfilate di Milano e Parigi, a Los Angeles con Armani la notte prima degli Oscar, a Dallas sempre per Armani, quindi a Tokyo, Montecarlo e in qualsiasi altro luogo si recasse per lasciare la sua inimitabile firma. Ad un certo punto però mi ha ritenuto pronto per andare avanti da solo e mi ha affidato la direzione del salone in Piazza Cinque Giornate. La separazione da Aldo e i due anni successivi hanno rappresentato il periodo più buio della mia esperienza in azienda: era un negozio che non conoscevo, che lui non frequentava e che io, per queste ragioni, non riuscivo a sentire mio. E’ stata una fase molto difficile, finché un giorno non ho ricevuto la sua telefonata: “Vedo che lì da te le cose stanno andando bene, mi hai rubato tutte le clienti!”. Quella battuta, in qualche modo, mi ha rassicurato e dato la forza per proseguire il mio cammino con entusiasmo. A seguito della sua triste scomparsa, nel 2013, sono intervenuti alcuni necessari cambiamenti organizzativi e a me è stata assegnata la direzione del negozio in Rinascente. Nonostante l’immenso dolore per la sua perdita, ero entusiasta di entrare in una realtà in cui tante volte avevamo lavorato insieme, che lui ben conosceva e che amava. E’ stato molto bello ed emozionante, ma con la morte di Aldo dentro di me si era spento qualcosa.



Come definiresti il tuo rapporto personale con Aldo Coppola?

Dopo la nascita di mia figlia, che oggi ha 8 anni, l’esperienza accanto ad Aldo Coppola è stata senz’altro la più bella di tutta la mia vita. Per me che arrivavo da una città lontana e non vivevo più la quotidianità con la mia famiglia, è stato come un secondo padre. Era un uomo molto severo, esigente, perfezionista, ma aveva anche un animo profondo e sensibile. Verso di lui non provavo una semplice stima, parlarne in questi termini sarebbe riduttivo. Era il Maradona dei capelli, un fuoriclasse, non ci sono aggettivi per descriverlo. Non è mai stato un “maestro”, ma era un creativo, un artista: trasmetteva, non insegnava. Tra i suoi assistenti non cercava il bravissimo esecutore, ma sceglieva chi potesse interpretare il suo pensiero, arricchendolo con un proprio apporto personale, pur non snaturando l’identità del suo messaggio. Lavorare al suo fianco è stata una storia d’amore che cresceva ogni giorno di più. La sua malattia e la sua morte sono stati per me un trauma a livello personale più che lavorativo e che, ti dico la verità, non ho ancora superato del tutto. Ci si abitua per forza alla mancanza fisica, ma dal punto di vista emotivo mi confronto ancora ogni giorno con un vuoto enorme.



A dicembre dell’anno scorso hai inaugurato il tuo laboratorio ed hai iniziato una nuova avventura, mettendoti in gioco in prima persona. Com’è nata questa idea e quali sono le caratteristiche del tuo progetto?

Con la dolorosa scomparsa di Aldo, è venuto a mancare il personaggio chiave in cui l’azienda si identificava. A quel punto, come succede sempre in casi come questi, si devono intraprendere nuove strade, diverse da quelle del passato. E’ stato così che ha avuto inizio questa nuova fase della mia vita. Il mio salone ha visto la luce in un solo mese e dieci giorni. E’ stato un cammino talmente fluido e naturale che ritengo dovesse per forza andare in questo modo, anche se non avessi voluto. Magari è stato proprio il Signor Aldo a guardare quaggiù. Io credo molto nelle energie, nel destino, ma soprattutto nel mio angelo custode. Per configurare il mio progetto ho preso spunto da un’iniziativa che avevo condiviso con lui durante la sua malattia: un laboratorio, inteso non come spazio fisico, ma come incontro di più persone che insieme condividono nuove idee, nuove forme, nuovi tagli, dando vita a nuove storie. Come vedi, questo non è propriamente un negozio, è un loft che trasmette una sensazione di casa e di famiglia. Voglio creare un rapporto con le persone che lavorano con me e con le mie clienti. Soprattutto non voglio fermarmi qui, ma desidero andare avanti e realizzare una serie di situazioni diverse, che mantengano questa identità. La gente che viene da me deve avvertire questa energia. In questi due mesi di attività sto già raccogliendo i primi frutti. Succede spesso che le mie clienti passino per un saluto e si trattengano a chiacchierare tra di loro, bevendo semplicemente qualcosa nell’area bar. Faccio persino fatica a chiamarle clienti, sono innanzitutto amiche.



Qual è il valore aggiunto oggi per chi fa il tuo mestiere? Anticipazioni sulle nuove tendenze che andrai a proporre nel tuo laboratorio?

Sono del parere che fare un lavoro fatto bene e in tempi veloci sia oggi una delle chiavi fondamentali per essere vincenti. Negli anni passati la maggior parte delle donne non lavorava e comunque le signore della Milano bene andavano dal coiffeur, dall’estetista, e trascorrevano lì la giornata. Oggi la mentalità è cambiata, i ritmi di vita sono diversi: una donna non sopporta di dover passare quattro ore dal parrucchiere. Il segreto è offrire un servizio di altissimo livello in tempi brevi. Nel mio laboratorio, inoltre, ho deciso di andare controcorrente. Aldo diceva che per essere un leader bisogna fare tutto il contrario di quello che fanno gli altri. In questo momento vengono proposte forme molto scalate e sfilate, più commerciali e soprattutto tecnicamente meno complicate. Io invece cambierò completamente genere. Voglio tornare alle geometrie, ai tagli pieni, alle frange importanti.



Ora che rappresenti te stesso sul mercato dell’hair styling, come procede la tua liaison con il mondo delle passerelle?

Il mio grande amore sono i backstage delle sfilate. Iniziando la mia nuova avventura, avevo messo in preventivo che avrei potuto perdere questo filone. Sino ad oggi avevo il biglietto da visita di un brand forte e pensavo che agli occhi delle case di moda questo facesse la differenza. Invece non è stato così. Si tratta infatti di soggetti altamente competenti che si affidano alle persone in base ad un rapporto di fiducia. Sono stato sorpreso e allo stesso tempo molto felice nel vedere che Dolce&Gabbana, ad esempio, mi abbiano continuato ad affidare tutte le loro celebrities, senza seguire la scia del brand.



Alessandro Gesuita oggi cosa sogna?

Devo stare attento a sognare perché poi tutto si avvera e non vorrei essere travolto da qualcosa di più grande di me! Scherzi a parte, cerco sempre quel di più che mi faccia andare avanti e quindi di sogni ne ho ancora tanti. In questo momento però sono soddisfatto perché il mio grande desiderio si è appena avverato. Magari se me lo chiedessi tra sei mesi ti darei un’altra risposta!



…ed è proprio così, le persone di successo sognano velocemente…