Agonismo “stellare”: l’Oroscopo e lo sport

ARIETE - Per te fare sport significa combattere. Ti piace la lotta, ti piace la competizione e combatti con un solo intento: sconfiggere il tuo avversario! Sei una persona passionale e, anche nello sport, metti il massimo del tuo impegno per essere il numero uno. I tuoi compagni ti prendono spesso come esempio e fanno il tifo per te, seguendoti nelle palestre dove svolgi le tue gare. Tra gli sport più adatti a te c’è sicuramente il Kick-Boxing. L’importante è che ti limiti a farlo all’interno del ring!



TORO - Il tuo sport preferito è distenderti comodamente sul divano e allungare il braccio per prendere il telecomando. Sei la tipica persona che, col suo corpo, va a risparmio energetico. Per bruciare le calorie preferisci ricorrere ad un’intensa attività sessuale. Se proprio bisogna attribuirti uno sport, quello che fa per te è il Golf. Più del risultato ti interessa trascorrere qualche ora insieme a persone benestanti e altolocate. Peccato solamente che quelle palline tanto carine non si possano mangiare!



GEMELLI - Ti piace muoverti, ti piace la velocità ma sei spesso troppo incostante per poterti dedicare ad uno sport a livello agonistico. Nella tua vita ti capita di provare tantissimi sport diversi, ma dopo breve tempo ti stanchi e hai bisogno di passare ad un altro. Il mondo dei motori ti affascina e tra gli sport che preferisci ci sono sicuramente la Formula 1 e il MotoGp. Non solo ti piace seguirli appassionatamente in tv, ma hai la collezione di giochi da utilizzare con la tua amatissima playstation.



CANCRO - Sei tendenzialmente una persona pigra. Di alzarti dal divano per andare in palestra non se ne parla ma, se ti viene proposto di partecipare a qualche torneo, difficilmente ti tiri indietro. Non ti piacciono gli sport individuali ma nemmeno le squadre troppo numerose perché ti mettono ansia da prestazione sportiva. L’ideale per te il Tennis, possibilmente in coppia un compagno che conosci bene. Tra i surrogati del tennis che preferisci ci sono sicuramente il ping pong e i racchettoni da spiaggia.



LEONE - L’ideale per te è uno sport individuale, che ti permetta di dimostrare il tuo immenso valore. Il tuo spirito competitivo supera qualsiasi segno. Dividere la gloria con un’intera squadra sarebbe una richiesta esagerata per te. E così ti si vede partecipare alle maratone della tua città oppure a praticare sport come l’Atletica. Non la pratichi solo per tenerti in forma o per pura e semplice passione: il tuo sogno è di partecipare alle Olimpiadi e arrivare a prendere la medaglia d’oro (ovviamente).



VERGINE - Non ti piace stare ferma e, quando non hai niente da fare, spesso ti diverti anche a fare movimento con le pulizie in casa. Sei molto attenta sia alla cura del tuo corpo che alla tua alimentazione. Sai essere anche ligia al dovere, rispettando con rigore regole molto ferree. Indubbiamente la Danza Classica potrebbe essere uno degli sport maggiormente adatti a te. Con una preparazione classica riesci poi a imparare facilmente anche quella moderna, l’hip hop, il tango o il ballo latino americano.



BILANCIA - Ami la compagnia e gli sport individuali ti annoiano profondamente. Lo spirito di squadra invece ti fa sentire più forte e ti offre la possibilità di relazionarti di più con i tuoi compagni. Sai accettare la sconfitta con umiltà e spesso instauri dei rapporti amichevoli persino con i tuoi avversari. Ed è anche per questo che sei molto corretta nel campo da gioco. Tra gli sport più adatti a te ci sono sicuramente la Pallavolo e il Basket: la divisa sportiva ha un fascino a cui non sai resistere!



SCORPIONE - Più che la pratica regolare di uno sport, ti piace tutto ciò che gli ruota attorno, come far parte di una tifoseria oppure scommettere sulle gare sportive. Ti piace guardare la tua squadra del cuore alla tv e spesso ti identifichi con la partita in corso così tanto da cambiare umore in base al suo esito. Se qualcuno osa dire qualcosa contro la “tua” squadra, lo vivi come un affronto personale, su cui non puoi passar sopra. Naturalmente lo sport che racchiude tutte queste caratteristiche è il Calcio.



SAGITTARIO - Appartieni indubbiamente al segno più sportivo dello Zodiaco! Per te lo sport è vita: ci metti sempre impegno, amore e passione. Ami la competizione ma, se anche non dovessi arrivar prima, non ne fai un dramma. I risultati che raggiungi sono spesso eccellenti e una pratica costante ti permette di avere un fisico mozzafiato. Subisci il fascino di un po’ tutti gli sport, ma quelli che maggiormente ti affascinano sono il tiro con l’arco (in linea col simbolo del tuo segno), lo Sci e l’Equitazione.



CAPRICORNO - Sei una persona talmente controllata che sembra quasi scontato che lo sport più indicato per te siano le Arti Marziali: Judo, Taekwondo, Karate, Capoeira, Jujitsu e tanti altri ancora. Sei affascinata dalla storia di queste discipline e spesso, alla pratica, associ anche lo studio di alcuni testi molto interessanti. Ti piace l’idea dell’autocontrollo, così come l’idea dell’autodifesa personale. E poi indossi il kimono con una tale naturalezza da far sembrare che si tratti dei tuoi abiti usuali.



ACQUARIO - Gli sport tradizionali non ti interessano: sono troppo banali e tu sei costantemente alla ricerca di qualcosa di originale e possibilmente di zen. Per te potrebbero essere indicate le Danze Sacre ispirate agli insegnamenti di Gurdjieff (uno dei più influenti maestri nella storia dell’esoterismo contemporaneo). L’idea di un’antica disciplina, da praticare con la musica del pianoforte dal vivo e capace di far lavorare contemporaneamente il corpo, le emozioni e i pensieri, ti incuriosisce da matti.



PESCI - Non sei fatta per le grandi competizioni, non ti interessa dimostrare di essere la più brava o la più esperta. Il tuo habitat naturale è l’acqua ed è per questo che sei sempre attratta da sport come il nuoto, la pallanuoto o le immersioni subacquee. Il mare per te non ha segreti e sei disposta ad osare con qualche sport più estremo, come ad esempio il Surf (ma anche il windsurf e il kitesurf). Cavalcare le onde ti mette addosso un’adrenalina pazzesca. È un’emozione a cui non vorresti mai rinunciare.