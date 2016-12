A Milano un nuovo tempio del benessere e della bellezza

La Shiseido Spa Milan si estende su una superficie di oltre 1000 mq ed è la più grande hotel Spa di Milano. Disegnata dallo studio Marco Piva e realizzata da B&B Italia, la struttura è caratterizzata dalla ottimale fusione tra l'essenzialità delle linee e la ricercatezza dei materiali preziosi: marmo, vetro, acciaio e platino, per una cornice in cui la tradizione incontra l'innovazione.



La Spa dispone di quattro cabine trattamento singole, ciascuna delle quali identificata da immagini floreali e simboli giapponesi: la Sakura (fiori di ciliegio), la Tea Rose (rosa Tea), la Hamanasu (la rosa sigillo imperiale della principessa Masako), la Camellia (simbolo di Shiseido dal 1916). Per le coppie, inoltre, è presente uno spazio più intimo e raccolto, l'esclusiva Private Spa Suite, dedicata ai trattamenti di coppia, con Jacuzzi, cascata di ghiaccio e percorsi benessere personalizzati. Esperienze particolari anche nella Sweet Spa, in cui immergersi in una nuvola di vapore aromatizzata all'eucalipto, con due docce emozionali aromatizzate alla menta fredda e al maracuja.



L'offerta di trattamenti viso e corpo per lei, per lui e per la coppia è estremamente ampia, con un “Treatment Menu” che propone ben trenta rituali, tutti caratterizzati dall'expertise e dalla qualità dei prodotti Shiseido: il più esclusivo è il Timeless Ritual, un signature treatment creato ad hoc per l'Excelsior Hotel Gallia. Molto interessanti sono anche due ritualità dal sapore zen: il Japanese Foot Bathing, pediluvio caldo aromatizzato effettuato prima del massaggio viso o corpo per rilassarsi al massimo, e l'Aroma Breathing, esercizi di respirazione da effettuare con la guida della beauty therapist con gli occhi coperti da un oshibori, il classico asciugamano dell'ospitalità giapponese, caldo e profumato.



La piscina offre uno skylight in vetro ed acciaio a forma di diamanti che enfatizza la vista a 360 gradi sulla città e si ispira all'esperienza di una grotta erosa dall'acqua. Il design è ispirato all'atmosfera della caverna con una cascata che sorge dalla parete di platino e va a costruire la vasca, contraddistinta da colori scuri che contrastano con la luce naturale, per esaltare la sensazione di magia e benessere. Molto bello è anche il Calidarium, una zona relax realizzata utilizzando marmo grigio Billiemi finemente texturizzato, con panche riscaldate e illuminata dalla luce naturale che filtra all'interno dello spazio, per una atmosfera di magico benessere.



L'Excelsior Hotel Gallia fa parte della Luxury Collection Hotels & Resorts: si trova a Milano in Piazza Duca d'Aosta 9. La Spa è aperta da lunedì a venerdì dalle 09. 00 alle 21.00; il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20. 00.