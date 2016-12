A Milano sfilano gli abiti disegnati dalla nipote di Bettino Craxi

17:40 - Anita Bassetti ha 23 anni ed è tra le più giovani stiliste ad aver presentato una propria collezione alla Fashion Week milanese. Ma prima che per gli abiti, Anita ha catturato l'attenzione dei riflettori per essere la nipote di Bettino Craxi. Nelle sue creazioni i tessuti sono dipinti a mano e si ispirano agli anni Settanta e ai viaggi fatti in giro per il mondo. Le modelle che hanno portato i suoi abiti in passerella, sono delle amiche. "Ho ereditato l’amore per la moda da mia nonna Anna", dice, non da mamma Stefania. Famiglia ingombrante? "Tutt’altro. Il passato non si rinnega". Ma, ammette, "non ho mai pensato di fare politica. La mia unica vera passione è la moda".

