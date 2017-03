8 marzo: Freeda racconta che cosa significa essere donna

Che cosa significa essere donna? È questa la domanda che Freeda , il nuovo progetto editoriale dedicato al mondo femminile, ha voluto porsi nella Giornata Internazionale della Donna . Viviamo oggi uno scenario in cui la tradizionale opposizione agli uomini ha un senso completamente diverso rispetto a quello che aveva fino a poche generazioni fa e non rende giustizia agli infiniti modi di vivere la femminilità che emergono dalle storie di donne vere, reali, che Freeda racconta ogni giorno.

Nasce così un video che dà voce a tante donne diverse, con origini, storie ed esperienze a volte agli antipodi, in una testimonianza corale che vuole essere di ispirazione per tutte le donne, affinché si sentano libere o lottino per la loro libertà di essere se stesse.