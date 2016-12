Zeppa: accessorio trendy della primavera estate

07:00 - Zeppa, adorata dalle donne e ancora una tendenza irrinunciabile di questa primavera estate 2014.



Gara di fantasia in passerella per slanciare la silhouette senza rinunciare alla comodità.

Trionfano le altezze esagerate, i decori sfarzosi e i materiali preziosi, anche se il protagonista indiscusso è il colore. Così vertiginosi sono i platform di Dsquared2 in pelle e filo di nylon colorato, istoriati e traboccanti di oro e d’ottone quelli di Dolce & Gabbana, in rosso laminato quelli di Moschino.



Il minimal di Marni si colora di nuance vitaminiche, Robert Clergerie opta per il total color metallizzato, mentre Sergio Rossi e Pollini prediligono i pattern bicromi.

Via libera poi a stampe floreali e colorate.

Corolle e fiori scomposti per le wedge di Massimo Lonardo e Castañer e tocco retrò per le espadrillas di Gucci in corda su seta cardamomo.

E accanto ai modelli più audaci ritroviamo le rivisitazioni dei modelli classici come i sandali in pelle e corda di Alexander McQueen, le open toe di Tory Burch in macramé, in pelle e ayers quelle di See by Chloé.





