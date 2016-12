Vogue Fashion’s Night Out: Milano incontra la moda

15:54 - Martedì 16 settembre Milano festeggia la moda e lo shopping con la sesta edizione della Vogue Fashion’s Night Out. La manifestazione anticipa di un giorno l’inizio delle sfilate di Milano Moda Donna, che da mercoledì 17 a lunedì 22 settembre porta in passerella le collezioni femminili per l’autunno inverno 2015.

Nata nel 2009, la Vogue Fashion’s Night Out coinvolge centinaia di negozi del centro, con particolare attenzione alle strade del Quadrilatero della moda, tra cui via Montenapoleone, via Manzoni, via della Spiga, corso Venezia, Corso Vittorio Emanuele, ma anche Corso Genova, Brera e Corso Como. L’iniziativa, nata per celebrare la creatività degli stilisti e per dare impulso all’economia del settore, ha fatto registrare anche quest’anno l’adesione di tutte le più importanti maison e delle maggiori boutique cittadine: i negozi restano aperti per l’occasione fino alle 23.30 e propongono allestimenti particolari, organizzano dj set e cocktail party con la presenza di celebrities.



Per facilitare la fruibilità degli eventi, il centro di Milano resta chiuso alle auto dalle 19 alla mezzanotte, con circolazione consentita solo ai residenti, mentre possono viaggiare tram, bus, taxi, bici e moto, oltre naturalmente ai mezzi di soccorso, ai veicoli di pubblica utilità e a quelli delle forze dell’ordine.



La Vogue Fashion’s Night Out 2014 è, come già le precedenti edizioni, l’occasione per dare il proprio contributo a progetti di charity: in occasione dell’evento numerosi brand propongono oggetti esclusivi in edizione limitata e da collezione, come occhiali, cappelli, T-shirt e altro ancora, il cui ricavato sarà destinato a progetti benefici: per Milano quest’anno sono stati selezionati i centri comunali di formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi in difficoltà, Milano Ti Forma Fleming e San Giusto.



“L’appuntamento di Vogue Fashion’s Night Out si rinnova per il sesto anno consecutivo a Milano. Un evento a cui la città risponde sempre con grande entusiasmo. Migliaia di persone partecipano alla serata e per le strade e nei negozi si respira un’ energia e una vitalità che contribuiscono a sostenere il mercato della moda, uno dei settori economici più importanti, in particolare nel nostro Paese. Come sempre, una parte del ricavato delle vendite sarà devoluto a un progetto a favore della città e della collettività sociale” spiega il direttore di Vogue Italia Franca Sozzani.



Per conoscere l’elenco degli eventi e dei negozi che partecipano all’iniziativa, consultare il sito Internet http://vfno2014.vogue.it/