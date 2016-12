Vip, quando la coppia scoppia Gwyneth e Martin, divorzio radical chic

15:44 - Gwyneth Paltrow e Chris Martin si separano. La bella attrice bionda, gentile e tanto new age, e il rocker di Viva la vida, si lasciano dopo 10 anni di matrimonio e due figli. E chi se ne frega, direte voi? Capisco, non sono amici personali, è banale gossip, potrebbe non sembrare interessante. Invece secondo me lo è, se non altro per le modalità in cui avviene questo divorzio. Che peraltro echeggiano le modalità di parecchi divorzi radical chic. Primo: l'annuncio viene dato sul blog di lei. Moderni, scelgono l'online. Ma non fa un po' specie che si annunci la fine di un matrimonio tra una ricetta del pudding e lo shopping delle ultime borse firmate…? Non erano meglio i bei comunicati stampa di una volta un po' retorici e scritti dagli avvocati...? Vabbè.



La formula che usano, però, è davvero nuovissima: "conscious uncoupling", un disaccoppiamento consapevole, la coppia che non è più tale, che sì insomma scoppia, ma per scelta comune. In sintesi, la classica separazione consensuale, detta meglio. Segue la solita dichiarazione rituale: ci amiamo e resteremo sempre una famiglia. Io sarò anche un'ingenua, un animo semplice ma ogni volta non riesco ad impedirmi di chiedermi: ma se si amano perché si lasciano? Non trovate che bisognerebbe stare più attenti alle parole, pesarle meglio? È vero che l'inglese “to love” vuol dire tante cose e che noi siamo più raffinati nel distinguere i vari sentimenti dell'amare, voler bene, essere affezionati ecc. ecc. Comunque trovo che sarebbe più semplice e anche più corretto ogni volta parlare solo del fatto che, anche da separati, si rimane genitori e tanto basta. Infine, sempre, ma proprio sempre, i famosi, dopo avere dato l'annuncio pubblicamente - questa volta su di un blog, altre in televisione, conferenze stampa, interviste ad hoc - chiedono accoratamente riservatezza e attenzione alla loro privacy. Ma quale privacy? Il blog della Paltrow nel giro di mezz'ora dall'annuncio è andato in tilt per sovraccarico di visite. Certo, che sono strani questi vip…!