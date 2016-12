Stivali estivi per amore della moda

07:00 - Questo articolo non piacerà, ma non posso farne a meno. E' frutto di una domanda che gira e rigira nella mia testa. Una domanda rivolta a tutte, compresa me, ovvero: perché d'estate indossiamo gli stivali? Confesso che li ho usati anch'io ma vi giuro che non commetterò due volte lo stesso errore; devo ancora riprendermi. Per essere onesta sono i miei piedi che devono riprendersi. Nel senso che devono ancora superare lo shock delle temperature infernali raggiunte. Perché naturalmente gli stivali d'estate vengono indossati per seguire la moda e non per necessità. Anche d'inverno li indossiamo per ‘bellezza’ ma il confort di piedi caldi e protetti è compreso nello stile della nostra mise.

Questo è l'ultimo articolo prima della pausa estiva e visto che il tempo finora non è stato molto clemente e di conseguenza l'estate non sembra neanche arrivata alle porte, gli stivali spopolano tra le passerelle della strada e non solo. Ho visto qualcuno anche al mare con gli shorts e gli stivali ma, ho fatto finta di niente – diciamo che mi sono auto-convinta che in realtà quella ‘visione’ fosse soltanto frutto della mia esuberante immaginazione.



Sembro, dunque, costretta a parlare degli stivali estivi perché non si fa altro che vederli ovunque. Ma in verità anche se il tempo non è molto estivo le temperature non sono certo polari. I piedi soffrono il caldo come il resto del corpo, con l'aggravante che se sudano hanno più odore delle ascelle! Capisco che per seguire la moda ci dimentichiamo di alcuni dettagli ma credetemi togliersi gli stivali dopo una giornata da 25/35 gradi di fronte ad uno sconosciuto non assicura assolutamente un secondo appuntamento, piuttosto garantisce una denuncia per tentato omicidio a causa delle ‘esalazioni tossiche’ – naturalmente questo vale anche per mariti e fidanzati. Pensateci ad agosto prima di indossarli mie care appassionate di moda o semplici amanti dello stile. Seguite il consiglio e ignorate quello di commesse e commessi. Hanno l’abitudine di dire che gli stivali hanno dei buchini traspiranti e la pelle usata è leggera. Non metto in dubbio le loro certezze ma dai buchi non passa certo l’aria condizionata e la pelle, anche se leggera, è sempre pelle. Comprateli, quindi, per la primavera o l’autunno (con questo tempo forse passeremo un autunno primaverile). Vi auguro uno splendido e soleggiato mese di agosto e piedi freschi e liberi.