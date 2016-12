Speaking clothing: vestiti e accessori con scritte

07:00 - Dichiarazioni, messaggi subliminali o semplici parole, per la Primavera-Estate 2014 i capi d’abbigliamento prendono la parola e si riempiono di scritte.

Alle scorse sfilate abbiamo notato la tendenza a New York, dal giovane talento Alexander Wang con la felpa ormai celebre “Parental Advisory”, ma anche da Kenzo che invece lancia messaggi green “No fish, no nothing” e infine nello stile provocatorio caro a Moschino, con la maglia che semplicemente recita “Niente”. Lanvin punta su una versione silver con scritta in CAPS LOCK “Dream”, da sfruttare soprattutto per la sera, più sporty la felpa di Isabel Marant étoile con testo bianco su nero “Fujiyama”. Stella McCartney lancia un invito “Make up your mind” stampato su t-shirt bianca a maniche corte. Negli accessori c’è sempre Moschino in prima fila con la clutch in pelle nera “Bad Girl” (trovate anche la versione color cipria “Good Girl”), seguito dal romanticismo di Charlotte Olympia “Be Mine” e infine il bracciale prezioso Cada in diamantini “Love”.



