Scarpe in saldo: tre modelli evergreen su cui puntare

Le calzature sono un altro argomento topic per la maggior parte delle donne. C'è chi le preferisce con altezze vertiginose, chi punta a un tacco medio e chi le vuole a tutti i costi stravaganti. Nel periodo degli sconti estivi è importante focalizzarsi sulle proprie esigenze e scegliere secondo il proprio gusto.

Tra i tanti modelli proposti e riproposti dagli stilisti nelle ultime stagioni, colpiscono l’attenzione le stringate. Più o meno classiche, colorate o in nuance basiche, possono rivelarsi adatte a più di un’occasione. Antonio Marras, per esempio, ha giocato sulle sfumature argento e su silhouette che prevedessero degli spazi vuoti, creando un ibrido, a metà strada tra una scarpa flat e un sandalo.



Per chi fosse alla ricerca di modelli più tradizionali ma con una marcia in più, c’è la versione in bianco e nero di Acne Studios, oppure total white con mini borchie di Saint Laurent. Altra opzione da tener d’occhio è quella legata ai sandali estivi, puntare su una variante relativamente semplice riscopre il lato positivo di poter essere utilizzata per più di un’estate.



I decori intarsiati nella pelle di Anna Sui sono un’opzione ottimale, coniugano raffinatezza e alta qualità, mentre Lanvin mira a una forma più minimal con suola in corda. In ecopelle con stampa pitonata e inserti dorati i sandali di Stella McCartney. E per concludere, viriamo verso la classicità consigliandovi un paio di décolleté. Nelle tonalità pastello quelle di Pamela Roland, in suede blu intenso di Gianvito Rossi oppure rosso fuoco di Jimmy Choo.

