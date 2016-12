Saloon di Adele: otto puntate a colpi di spazzola

17:04 - Una web-serie divertente e tutta al femminile, ambientata in un salone di bellezza di un piccolo paese di provincia. Otto puntate tutte da godere online su www.video.mediaset.it: la fiction si intitola “il Saloon di Adele” ed è curata da DonnamodernaTV Ogni puntata regala dieci minuti all’insegna della distensione e del divertimento, ma offre anche spunti di riflessione su uno spaccato di vita al femminile in cui le spettatrici possono riconoscere se stesse e le persone da cui sono circondate.

La protagonista della serie è Adele, parrucchiera di un piccolo paese di provincia. Il suo salone di bellezza oltre a essere il luogo in cui regalarsi una messa in piega e un taglio fresco, è un vero salotto in cui le clienti si incontrano, si confrontano e conversano come nel salotto di casa tra chiacchiere e risate.



Fedeli all’appuntamento settimanale, ecco le sue amiche del cuore: Elena avvocato divorzista del paese e portavoce dei privilegi di una vita da single, Paola, casalinga imperfetta e Arianna, costretta a lavorare come cassiera presso un supermercato nonostante la sua laurea ma tutto sommato soddisfatta del suo stato. Nella prima puntata compare anche un personaggio maschile, il vigile urbano Antonio. La sua è una breve apparizione, ma riesce a gettare nello scompiglio il gruppo di donne e a dare il via alla vicenda.



Guarda il video della puntata di questa settimana.