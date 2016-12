Saloon di Adele: cosa non si fa per amore

17:14 - Prosegue la web-serie tutta al femminile ambientata nel salone di bellezza di un piccolo paese di provincia. L’ottava puntata, online su www.video.mediaset.it, ci regala dieci minuti all’insegna delle vicende lavorative e amorose di Adele, la parrucchiera più quotata del paese.

Tra ricordi e lacrime, Adele capisce di essere ancora innamorata del suo bell’Antonio. Proprio in nome di questo sentimento che ancora prova per lui, decide di concedergli il divorzio e di affrontare il momento con il supporto e i consigli delle sue amiche del cuore.

Anche per loro, però, le cose non vanno bene: Paola intuisce che le scappatelle del marito stanno diventando una cosa seria; Elena, invece, si è immersa in una storia d’amore davvero complicata.



Scopri cosa accadrà, con il video della nuova puntata. Se invece vuoi rivedere gli episodi precedenti, clicca qui.