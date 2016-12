Saloon di Adele: al cuor non si comanda

17:03 - Prosegue la web-serie tutta al femminile ambientata nel salone di bellezza di un piccolo paese di provincia. La sesta puntata, online su www.video.mediaset.it, ci regala dieci minuti all’insegna delle vicende lavorative e amorose di Adele, la parrucchiera più quotata del paese.

Adele è alle prese con Sabrina, impiegata sexy delle poste e nuova fidanzata di Antonio, diventato ormai suo ex marito e dal quale sta per divorziare. La giovane parrucchiera, però, non si sente ancora pronta per affrontare il passo della separazione. Che sia ancora innamorata? Per il momento si trova a dover fronteggiare tutti gli aspetti più sgradevoli della separazione, dalla decisione sulle quote di alimenti agli scontri per il possesso della casa. Tutto condito con qualche lacrima e tanti spunti di ironia e solidarietà al femminile.



Per fortuna, infatti, accanto ad Adele c’è l’amica Elena, avvocato divorzista, che le offre la sua spalla e insieme cerca di farla ragionare: mai più pianti e disperazione, Adele deve affrontare la situazione e ritrovare il sorriso senza Antonio. Ci riuscirà?



Scopri cosa accadrà, con il video della nuova puntata. Se invece vuoi rivedere gli episodi precedenti, clicca qui.