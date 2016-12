Pronto in tavola: un Canale tutto nuovo

16:09 - Un mondo di ricette fotografate passo per passo, immagini chiare e semplici per preparazioni alla portata di tutti, e ancora, video ricette, consigli e guide in cucina, proposte vegetariane, ricette per bambini... tutto questo è il nuovo Pronto in tavola di Tgcom24 (www.prontointavola.tgcom24.it)

Una grafica tutta rinnovata, allegra e colorata per dare risalto ai deliziosi piatti che ogni giorno vedrete pubblicati sulla sua homepage. Grande novità è la navigazione per singolo ingrediente: un aiuto in cucina quando non sapete cosa realizzare con quello che avete in casa. Potete navigare il sito cercando la portata, la categoria o il nome delle ricette pubblicate, oppure dare un’occhiata a quelle più lette e amate dagli utenti.

Abbiamo dedicato una vetrina speciale ai dolci che vedrete alternarsi di giorno in giorno per soddisfare i vostri desideri più golosi. Completamente rinnovata anche la pagina delle ricette, con le informazioni sui tempi di preparazione e cottura, le immagini passo per passo e le ricette correlate.



Non perdete, perciò, gli appuntamenti quotidiani: dal lunedì al giovedì, ogni mattina, una nuova ricetta fotografata passo per passo, il venerdì la video ricetta della settimana, spiegata in modo facile e intuitivo. Sempre di venerdì, ci prepariamo al weekend con gli speciali di Pronto in tavola.

Inoltre, il lunedì e il mercoledì, potete leggere i consigli e i trucchi per preparare, cuocere e decorare i vostri manicaretti!

Pronto in tavola rinasce, con l’obiettivo di concretizzare gli sforzi, i risultati e le soddisfazioni raggiunti negli ultimi due anni dalla redazione di Tgcom24 e dalla foodblogger Eleonora Tiso, l’autrice di tutte le ricette.



Buona navigazione e buon appetito a tutti!