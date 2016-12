Piccole, anzi piccolissime sono le borse di tendenza

07:00 - Ideali per contenere solo gli oggetti di primaria importanza, le borse mini sono la nuova tendenza in fatto di accessori. Le abbiamo viste per le strade della città e anche in passerella, discrete o colorate una volta provate non potrete più farne a meno.

Persistono le clutch in formati ridotti, da Bottega Veneta sfilano sotto forma di astucci rigidi, da Hermès compaiono tracolle lunghe piccolissime e da Emporio Armani sono invece le più classiche tote bag a ridimensionarsi. Per una borsa particolare c’è Emilio Pucci, ideale per la sera ma anche per i look da città durante il giorno, nelle tonalità fredde di celeste e verde, si impreziosisce di perline. Fendi gioca con i toni pastello, profili e catena dorati coniugano eleganza in pochi cm, mentre la proposta Chloé è più sportiva, compatta in pelle marrone. Salvatore Ferragamo riproduce il modello bon ton con fiocco al centro in diverse varianti tra cui quella più piccola, Saint Laurent presenta la variante a busta con borchie rock’n’roll e infine Alexander McQueen abbina i non-colori bianco e nero a un tocco acceso di rosso.



