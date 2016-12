Perché gli shorts e i leggings devono svelare le nostre imperfezioni?

18:40 - Una mia amica l'altra sera mi ha detto: "Sai Ornella ci sono due cose che non mentono mai: I bambini e i leggings". Come darle torto! La sua battuta mi ha fatto pensare all'uso casuale, maldestro, senza stile, scrupolo e oggettività per le proprie forme di molte donne. Continuano ad andare di moda i leggings. ma io dico “se sei troppo magra o troppo grassa perché metti i leggings??? Non è possibile. Ci stai male. Nel primo caso sembri uno scheletro da laboratorio; nel secondo una che aspetta sempre lunedì per iniziare la dieta, pensando ogni giorno: domani vado in palestra. Ma a quanto pare in questo ipotetico domani la palestra è sempre chiusa!

Ma non finisce qui. Un'attenzione la meritano anche i pantaloncini. Questo capo non è mai tramontato del tutto, ma quest'anno spopolano in tutti i negozi. Abbiamo i classici bianco e neri, poi militari, colorati, fiorati, a pois. In breve possiamo trovarli di tutti i colori e fantasie. Ma c’è una cosa che li accomuna: la lunghezza. Sono tutti maledettamente corti, ecco perché li hanno ribattezzati shorts. Una tragedia per donne come me, ovvero perfezioniste. Per noi esiste soltanto una regola: si indossano se hai gambe perfette. Non intendo lunghe o magre ma toniche e armoniose. Purtroppo quello che vedo sono donne, soprattutto ragazze giovani, anche molto giovani, con gambe dove la cellulite ha preso la residenza.



E' un peccato perché la cellulite non andrebbe trascurata e non si tratta soltanto di un consiglio estetico. La cellulite denuncia anche uno stile di vita e alimentare sbagliato e, anche se non sembra importante, il conto si paga prima o poi. Ricordate non si rimane giovani per sempre, quindi care ragazze preoccupatevi dei segnali di salute che il vostro corpo vi lancia. Per quanto riguarda l'abbigliamento, se proprio non riuscite a rinunciare agli shorts allora vi prego mettetevi sotto i leggings corti, quelli sotto al ginocchio, cosi sarete alla moda, non sembrerete né troppo grasse e né troppo magre. E gli occhi altrui sulle vostre gambe non saranno per contemplare le imperfezioni, ma la vostra intrigante mise del vedo, non vedo.